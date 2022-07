Münchens erste Club-Bookerin "Worauf wir achten, ist ein 50:50 Booking. Wir wollen die Gesellschaft abbilden, wie sie wirklich ist"

Es ist halb zehn Uhr morgens, eine ungewöhnliche Zeit um im Harry Klein zu sitzen. In dem noch leeren Münchner Club sitzt Alicia Fricke . Sie ist die Bookerin und gerade dabei, das DJ-Set einer potentiellen neuen DJ-Künstlerin durchzuhören. Wie geht sie dabei vor? „Tatsächlich geht sowas super schnell. Also das ist Wahnsinn, das ist wie beim Verliebtsein“, sagt sie, während sie auf Soundcloud durch das Set klickt. „Man nimmt sich 10, 15 Sekunden Zeit und geht dann durch ein Set für den ersten Eindruck.“ Der Sound gefällt ihr. Er ist groovy, tanzbar und nicht zu schnell.

Von der DJ zur Bookerin

Auf der Webseite des Harry Klein wird Alicia als „erste Bookerin Münchens“ beschrieben. Dass das so hervorgehoben werden muss, steht für eine Szene, die sehr von Männern dominiert wird. „Wenn ich darüber nachdenke, gibt es deutschlandweit noch nicht so viele“, erklärt sie. „Die Diversität in Clubs ist relativ gering, man spricht aber immer nur davon, dass es zu wenige Flinta-DJs gibt. Aber man muss auch mal hinter die Kulissen schauen und hinter die ganzen Strukturen. Da ist es wirklich zu 99 Prozent so, dass Männer als Geschäftsführer oder Booker stehen.“