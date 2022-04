Monchi von Feine Sahne Fischfilet "Ich habe nicht für irgendwen anderes abgenommen, sondern für mich"

"Niemals satt" von Monchi erscheint am 07.04.2022 im Verlag Kiepenheuer & Witsch

Es ist schon so: Ich kann mich halt an jeder Ecke geistig beschissen fressen. Aber ab dem Punkt, wo du über zwei XL trägst, geht eigentlich gar nichts mehr. Für mich war es so ein krasses Gefühl, auf einmal in den Laden zu gehen und dass mir da eine Hose gepasst hat. Ich bin das erste Mal mit 32 Jahren so was wie shoppen gegangen. Das war wie Weihnachten und Ostern zusammen.



Klar, es wäre schön, wenn sich gesellschaftlich was verändern würde, aber ich werde da nicht mit wehenden Fahnen vorangehen. Das hört sich dann so egoistisch oder vielleicht auch arschlochmäßig an. Ich habe nicht für irgendwen anderes abgenommen, sondern für mich. Auch wenn ich Klamotten kaufen könnte, wären ja solche Sachen ja trotzdem immer noch gegeben: Dass ich mir nicht die Zehennägel schneiden kann, dass ich selbst im Winter Flip-Flops trage, weil ich Angst habe, nicht so schnell in die Schuhe reinzukommen. Nein, so ganz persönlich auf mich bezogen, freue ich mich, dass ich das geschafft habe und hoffe, dass ich da irgendwie stabil bleibe.