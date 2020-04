Die Zündfunk-Modekolumne Die Gesichtsmaske ist das neue It-Piece der Saison

"Hast du schon eine?", fragt der Kollege neugierig. "Soll ich dir eine nähen?", fragt meine Mutter. Und in diversen WhatsApp-Gruppen heißt es: "Wisst ihr, die Cousine von der Kollegin einer Freundin hat sich gerade Schnittmuster runtergeladen und Stoff bestellt… Wenn ihr was braucht, sagt Bescheid."

Die Gesichtsmaske ist das neue It-Piece der Saison – eine Saison, die deutlich länger dauern wird als nur einen Frühling. Also ran ans Werk. Gut, dass wir dank Onlinetutorials und Upcycling die drei magischen Buchstaben schon länger kennen: DIY. Do it yourself.

Mund-Nasen-Maske: Die Oma soll mal nähen, sagt Kekulé

Faltenwurf oder Kaffeetüten-Schnitt? Maske mit Draht, mit Gummi, mit einem grinsenden Mund drauf? Und wer selbst keinen Plan vom Nähen hat, kann sich ja im eigenen Umfeld umhören. Irgendwie spooky, dass das die Antwort auf ein riesiges, gesamtgesellschaftliches Problem sein soll. Und überhaupt: Virologen wie Alexander Kekulé empfehlen, dass Frauen nähen, damit der Laden hier am Laufen bleibt? Vom Onkel oder Cousin, der begeistert nächtelang für die Nachbarschaft näht, habe ich nämlich noch nichts gehört.

Das Maskentragen ist ein Akt der Solidarität, ja, vielleicht auch der Höflichkeit. Höflich und distanziert. Maskiert wirken wir irgendwie anonymer und unerreichbarer. In Deutschland ist man das, was in vielen asiatischen Ländern längst hygienische Praxis ist, nämlich noch nicht so ganz gewohnt. Noch nicht. Aber das könnte sich schnell ändern. Nur: Dazu müssten erstmal alle eine besitzen.

Masken: Vornehm geht die Welt zu Grunde

Auch Conchita trägt die vorgeschriebene Mund-Nasen-Maske.

In meinem Umfeld wird also fleißig weiter genäht. Und gepostet. Man hätte es ahnen können: Leben retten, Pandemie bekämpfen, ja – aber die Maske muss muss auch instagrammable sein. Ich wage einen Blick in die App. #Maskeauf – tada, etliche Promis, Nähinfluencer_innen und Trendsetter mit Mund-Nasen-Bedeckung. In knallig-bunt, passend zum T-Shirt, oder in pastell, passend zur Fensterbrettdeko. Vornehm geht die Welt zu Grunde, oder: der viralste Trend des Jahres. Ich scrolle weiter. Ein cremeweißer Spitzen-Schutz, in einem Brautmodengeschäft in Berlin. Und, ebenfalls festlich: Passend zum Dirndl oder zur Lederhosn verkaufen Shops aus Bayern online die ersten Masken mit Trachtenmustern. Ist das etwa schon Leitkultur? Denkt dran, aus großen Festivitäten wird dieses Jahr wahrscheinlich nichts. Mein Favorit der Skurrilitäten bleibt deswegen eine im Netz kursierende Maske, auf die man den eigenen Mund und Kinn drucken lassen kann. Warum? Damit einen der Nachbar noch erkennt? Nein-nein, damit man das Smartphone noch per Gesichtserkennung entsperren kann.

Gesichtsmaske: nie wieder nur ein modesisches Accessoire

Wenn schon Maske, dann passend zum Kleid?

Schon spannend, dass der Wunsch nach Individualismus auch nicht in den Zeiten verschwindet, wo die Bedürfnisse der Einzelnen eigentlich hinter dem Wohl der Gemeinschaft zurücktreten. Zurücktreten müssen. Naja. Wenn es motiviert. Wenn das ungewohnte Stück Stoff nicht krankenhausfarben daherkommt, sind Angst, Abstand und Ausgehbeschränkungen vielleicht auch leichter auszuhalten. Und Masken in der Modewelt – die gab’s auch schon vor Corona. K-Pop-Bands oder Billie Eilish mit Gucci-Atemschutzmaske bei den Grammys zum Beispiel. Und die Zeitschrift Vogue hat schon 2018 auf den Modetrend "Warcore" aufmerksam gemacht. Im Warcore-Look sieht man ein bisschen aus, wie wenn man in den Krieg zieht: Camouflage-Hosen, Gurte, Schnallen und eben auch das Tuch vor dem Gesicht. Schon damals als modische Reaktion auf unsichere Zeiten und globale Krisen interpretiert. Mode spiegelt eben die Gesellschaft wider. Und das Kriegsvokabular, das kennen wir doch inzwischen von der Corona-Front. Wir kämpfen. Gegen das Virus. Mit Masken. Die leider nie wieder, egal in welcher Farbe, nur ein modisches Accessoire sein werden.