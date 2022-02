"Laurel Hell" Mitski trotzt der Pandemie mit grandios energiegeladenem 80er-Jahre Sound

„Sobald wir in der Dunkelheit sind, werde ich alles wiedererkennen, mich darin zurechtfinden – wer bin ich heute Nacht?“ Das sind Mitskis erste Zeilen auf ihrem neuen Album. Mitski Miyawaki tastet sich vorsichtig voran: Denkt sie laut nach über ihre Rückkehr ins Musikgeschäft? Darüber, wie sie jetzt wohl gesehen werden wird? Aber diese Zeilen könnten genauso gut Ausdruck einer neuen Liebe sein, mit der sie zusammen ist. Mit der sie sich neu entdecken wird. Romanze oder Rampenlicht? Diese Ambivalenz zieht sich durch das ganze Album „Laurel Hell“.

Im Song „Love Me More” fordert sie: Mehr Liebe, noch mehr Liebe – davon kann es doch gar nicht genug geben. Wieder die Verwirrung: Meint sie ihr Publikum und eine süchtig machende Zustimmung? Oder ist es eine bestimmte Person, die sie überschütten soll mit Zuneigung? Es sei ihr schwer gefallen, sagt Mitski, dass sie mit ihrem Erfolg als Musikerin ein Symbol für etwas geworden ist. Es ginge gar nicht nur um sie. Es geht um das, was sie repräsentiert. Ein Gefühl unter dem viele erfolgreiche Künstler gelitten habe – und noch leiden.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Mitski - Love Me More (Official Video)

Liebe und Projektion

Es gibt eine Parallele zur Liebe: Wir projizieren. Wir verlieben uns in eine Vorstellung, die wir haben, von der anderen Person. Wer wir sind, sind wir im Verhältnis zu ihr. Und wenn wir uns nicht verstanden fühlen oder uns nicht mögen, wie wir in dieser Beziehung sind, dann leiden wir darunter. Wie im Song „The Only Heartbreaker”, in dem Mitski in die Rolle einer Person schlüpft, die immer alles falsch zu machen scheint in dieser Partnerschaft. Wenn doch die andere Person nur nicht immer so perfekt wäre!

„Wir wollten etwas Aufregendes“

Auf ihrem Album “Laurel Hell” entfernt Mitski sich von klassischen akustischen Sounds. Etwa im bereits erwähnten „The Only Heartbreaker“, geschrieben mit Dan Wilson. Der auch mit Adele und Taylor Swift gearbeitet hat. Nie war zu den Albumaufnahmen eine ganze Band im Studio – die Corona-Umstände ließen das nicht zu. Und so habe man sich den 80ern angenähert, erklärt Mitski: „Wir haben die Platte während der Pandemie gemixt. Es war so eine trostlose Zeit. Wir wollten tanzen. Wir wollten etwas Aufregendes, etwas mit Schwung. Wir haben also nachgedacht: Wann klang Musik so? In den 80ern!“

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Mitski - The Only Heartbreaker (Official Video)

Ein wenig Disco könnte man da durchaus raushören. Mit diesem Genre hat zuletzt etwa auch Jessie Ware ihre Songs auf den Dancefloor geschoben. Dabei erinnert Mitskis neuer Sound songweise an Projekte wie Summer Camp und Class Actress. Der Albumtitel „Laurel Hell“ übersetzt sich mit Lorbeerrosen – die Mitski aus den Appalachen kennt: Sträucher und Büsche, die besonders dicht wachsen: „Wenn man sich darin verfängt und hängen bleibt, das wird dann ‚Laurel Hell‘ genannt – Lorbeerrosen-Hölle – weil es so schwer ist, da wieder rauszukommen. Diese Sträucher blühen aber wunderschön. Ich mag das Bild: Mitten im Dickicht und umgeben von Blüten“, erklärt die Songwriterin.

Ein Prozess der Aussöhnung

Mitskis Album ist etwas unkonventionell aufgebaut: Der Opener so zaghaft, als wolle er uns gar nicht willkommen heißen. Das Albumende dagegen kein Ausklang, sondern wie ein Anfang: Beschwingt und anschwellend. „That‘s Our Lamp“ ist der Blick von der Straße aus hoch in die gemeinsame Wohnung, die Mitski eben verlassen hat – die Liebe ist nicht mehr die gleiche, aber die gemeinsame Lampe am Fenster, sie strahlt noch wie ein Mond: Weist den Weg und scheint weit entfernt.