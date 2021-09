trans Frauen im Bundestag "Unser Wahlergebnis ist ein Zeichen für eine offene und tolerante Gesellschaft"

Nyke Slawik: Ich bin überwältigt. Als ich vor zehn Jahren angefangen habe Politik zu machen, hatte ich keine Vorbilder in den Medien oder in der Politik. Jetzt darf ich selber in den Bundestag einziehen, zusammen mit Tessa. Hoffentlich werden wir ein großer Türöffner sein und es werden noch viele andere Menschen nachfolgen, die auch trans sind, die queer sind und diesen Bundestag diverser machen. Es ist wichtig, dass sie ihre Lebenserfahrung einbringen, damit wir Gleichberechtigung für uns erreichen und Benachteiligungen und Diskriminierungen, die immer noch existieren, endlich beenden können.

Tessa Ganserer: Das ist ein historisches Ereignis und das zeigt, dass transgeschlechtliche Menschen in der Mitte der Gesellschaft im deutschen Bundestag angekommen sind. Ich werte unsere Wahlergebnisse als Zeichen für eine offene und tolerante Gesellschaft. Die Gesellschaft ist für mich sehr viel weiter, als es die Politik der konservativen Parteien in den letzten Jahren war. Nicht zu unrecht wurde dieses alte, rückwärtsgewandte Denken von den Wähler*innen gestern abgestraft.

Nyke Slawik

Nyke Slawik: Dieser Einzug hat eine wahnsinnige Strahlkraft. Gerade, wenn wir uns das gesellschaftliche Klima der letzten Jahre angucken. Was in Osteuropa passiert ist, wo die Menschenrechte beispielsweise in Ungarn sehr stark beschnitten wurden. Oder die gesellschaftliche Realität in Polen, wo sich viele Regionen zu LGBTQIA+ freie Zonen erklärt haben, Regenbogenflaggen verbrannt werden und geradezu eine Hexenjagd auf queere Menschen stattfindet. Ich glaube, dass wir diesen Impuls jetzt mitnehmen. Dass wir mit diesem historischen Wahlergebnis hier in Deutschland Menschen Hoffnungen machen, aber auch weltweit ein Signal setzen, dass es voran gehen kann.