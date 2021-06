"Man-Made" Greentea Peng passt auf eine Playlist zwischen ihre Vorbilder Lauryn Hill und Ms. Dynamite

"Dreh auf, mach Krach, mach es laut", singt Greentea Peng im ersten Lied ihrer ersten Platte. In "Make Noise" schreit sie aber nicht, das macht sie in keiner Sekunde ihrer 100 Minuten langen Platte. Sie ruft vielmehr ihren toten Vater im Himmel an, und dazu die Götter Krishna und Jah. Auf dass sie helfen mögen, hier unten, das ewige "Babylon" zu beseitigen. Spätestens seit Bob Marley meint ja "Babylon" das westlich-kapitalistische System, das die Welt unterdrückt, einen Teil der Menschen in moderner Sklaverei hält und den Planeten plündert.

Musik voller Anti-Kapitalismus und Pro-Marihuana-Botschaften

Der dritte Track auf der Platte: "Free My People". Der kann uns von den Öffentlich-Rechtlichen nicht so ganz behagen, denn darin fordert Greentea Peng die Abschaffung des Fernsehens, das sie an anderer Stelle "tell-lie-vision" nennt und für sie eine Form von Hypnose ist. Anderseits setzt sie sich darin für die Freilassung aller Gefangenen ein, die wegen Besitz von Marihuana eingesperrt sind. Greentea weiß wovon sie singt: Sie hat reichlich Erfahrungen mit Drogen gemacht. Und zwar schon als Teenager in London. Jahrelang war sie Xanax-abhängig, das Medikament gegen Angst- und Panikstörungen. Um davon loszukommen, ist sie immer nach Mittel- und Südamerika gereist

Sie hadert mit dem Popstar-Sein und findet Social Media eitel

Greentea Peng ist eine Reisende. Sie lebte einige Zeit mit ihrem Freund in Mexiko, arbeitete in einem Yoga Retreat und spielte dort in Beach-Bands. In "Nah It Ain´t The Same", das am Ende in einen Drum'n'Bass-Rhythmus beschleunigt, singt sie auch von "Maya", dem Volk und seiner berühmten, sehr früh entwickelten Kultur. Sie berichtet auch, dass sie an Magie glaubt, weil sie sie schon erfahren habe. Zwischen all dem Hokuspokus finden sich immer wieder Bilder aus Reggae und Soul – oder dem Alten Testament. Sie benutzt Begriffe wie "brothers", "sisters" oder "my people", singt, wie wir "getäuscht und desillusioniert" werden und wie uns “die Seele genommen wird”. Kein Wunder, dass sie Social Media eitel findet (Zeitverschwendung halt) und mit dem Popstar-Sein hadert. Sie hat zwar einen Facebook-Kanal, aber postet fast nie.