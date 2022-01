Handverlesen von der Zündfunk-Community Mit diesen Songs kommt ihr durch die graue Zeit

Es gibt zwei Arten von Menschen: Die, die traurige Musik hören wenn sie traurig sind um noch trauriger zu werden – oder die, die dann Gute Laune-Hits auflegen. Die Playlist, die unsere Zündfunk Community für die momentan sehr triste Phase der Pandemie kuratiert hat, bietet beides. Die vollen 60 Songs findet ihr in dieser Spotify-Playlist, hier eine kleine Auswahl:

1. Isolation Berlin – Alles Grau

Eine zeitlose Bestandsaufnahme, die die Jungs von Isolation Berlin da vor bald fünf Jahren erschaffen haben. Also Augen zu und eintauchen in die Seelenstriptease-Lyrics von Sänger Tobias Bamborschke. Und in eine Zeit, in der noch niemand so genau wusste, wie viele Buchstaben das griechische Alphabet hat.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Isolation Berlin - Alles Grau

2. Destiny's Child – Survivor

Es ist wieder soweit: Mit Tränensäcken und verwuschelten Haaren schaust du in dein Angesicht im Badezimmer-Spiegel: Uff, bald gehen schon wieder acht Stunden Arbeit im Homeoffice los. Was jetzt? Na, ein bisschen Empowerment von Queen Bee und ihren Friends! Vergiss deine Nachbarn und dreh die Boombox auf volle Power.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Destiny's Child - Survivor (Official Video)

3. Tocotronic – Die Folter Endet Nie

Ohne die Tocos wäre die Playlist nicht vollständig. Mit "Hoffnung" haben sie im letzten Jahr einen Mood-Song über Pandemie geschrieben. Ein besonders passendes Exemplar allerdings dieser Track aus dem Jahr 2010. Die Devise lautet: Bitte oszillieren Sie, denn die Folter endet nie. Und wer eine ganze Playlist mit Songs der Tocos will, die gut zur Pandemie passen, der wird hier fündig.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Tocotronic - Die Folter endet nie

4. Grossstadtgeflüster - Fickt-Euch-Allee

Du stehst traurig an der Bushaltestelle? Gut. Denn hier kommt gleich der Bus und fährt dich direkt bis zur Endstation: In die Fickt-Euch-Allee. Kopfnicker-Modus an, genießen und an den Urlaub in den Misanthropen denken.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. GROSSSTADTGEFLÜSTER - F***T-EUCH-ALLEE (OFFICIAL VIDEO)

5. Slime – Komm Schon Klar

"Herzlich Willkommen in der Scheiße", schreit SLIME-Sänger Tex Brasket uns hier zu Beginn in die Ohrmuschel. Der Song ist aus 2021, also tatsächlich ein Produkt der Pandemie, hat aber damit nicht viel zu tun: der Song wurde aus der Perspektive eines Mannes geschrieben, der auf der Straße lebt. Egal, Hauptsache Wut rauslassen.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. SLIME - Komm Schon Klar (OFFICIAL VIDEO)

6. Eels – I Need Some Sleep

Ein Mantel der Müdigkeit liegt um uns. Aber das ist okay. Guck, selbst die Mark Oliver Everett gibt zu, dass er Schlaf braucht. Also nichts wie ab ins Bett mit heißem Tee, eine Wärmflasche und diesem Song. Wie eine warme Umarmung wiegt er uns saft in den Armen und sagt: Lass los. Schlaf dich aus. Es ist okay.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. I Need Some Sleep

7. Kummer – Der Letze Song (Alles Wird Gut) ft. Fred Raabe

Selten hat ein Song Verzweiflung und Hoffnung so brilliant vereint wie dieser Hit aus dem letzten Jahr. Kummer-Lyrics gehen einfach ohne Umwege ins Herz. Und recht hat er auch: Es ist eben wie es ist. Die Menschen sind schlecht und die Welt ist am Arsch. Aber alles wird gut. Alles wird gut!