Von Queen bis Beastie Boys Mit diesen fünf Songs fällt euch das Energiesparen super leicht

„Wenn man Putin ein bisschen schaden will, dann spart man Energie“, sagt Wirtschaftsminister Robert Habeck. Wir wissen, das ist nicht einfach und besonders für Menschen mit wenig Geld sehr hart. Wir haben nach Songs gesucht, die das Energiesparen leichter machen. Einfache Handlungsanweisungen - von Freddie Mercury, Mike D und Co.

Ganz ehrlich: Wir hätten auch schon vor Putins Krieg in der Ukraine mehr Energiesparen sollen. Klimakrise, Ihr erinnert Euch. Nun werden uns die Preise zwingen. Jeden von uns – aber Menschen mit wenig Geld trifft es ungerechterweise viel härter. Wir haben nach Songs gesucht, die zum Energiesparen motivieren. Es sind keine Climate Change-Save The Earth-Songs – die durch die Bank wahlweise sehr deprimierend oder sehr kitschig sind – sondern einfache Handlungsanweisungen. Die kann man sich mantraartig vor sich hinsummen.

Queen: „Bicycle Race (I Want To Ride My Bicycle)“

Niemand singt mit so viel Elan, dass er Radfahren möchte, wie Freddie Mercury. Ein Hoch auf die Fahrradfahrt! Auf in die Freiheit, denn das ist es, worum es dem Queen-Sänger eigentlich geht in diesem Song. Also, lass Dir den Wind um die Nase wehen und sei er auch nur drei Grad warm.

Passion Pit: „Take A Walk“

Wer nicht Radfahren will, den bringt ein Spaziergang ans Ziel. Das spart Energie und macht nebenbei den Kopf frei. „Take a walk“, empfiehlt Passion Pit-Sänger Michael Angelakos und hat damit nebenbei noch eine Polit-Hymne über Einwanderer in der USA geschaffen. Dabei wollte er eigentlich nur die Geschichte seiner Familie erzählen.

The Sweet: „Turn It Down“

Das ist ein ganz wunderbarer Song zum Heizungrunterdrehen. Natürlich geht es in dem Song der Glamrock-Band The Sweet eigentlich um die Musiklautstärke, die der widerspenstige Jugendliche runterdrehen soll: „For god’s sake turn it down.“ Für diesen Fluch wurde der Song übrigens von der BBC gesperrt.

Zk: „Zieht euch warm an“

Die einfachste Lösung hat natürlich Oma schon gepredigt: Zieht euch warm an. Die Vorgängerband der Toten Hosen ZK machte daraus eine Persiflage inklusive Wind- und Brrrr-Geräuschen.

Beastie Boys: „Time To Build“

Und egal, wo Ihr gerade Energie spart, man kann immer „Time To Build“ von den Beastie Boys dazu rappen. Die schimpften schon 2004 auf SUVs und Präsident Bush, der das Kyoto-Protokoll nicht ratifiziert hat.