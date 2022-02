„Small World” Metronomy besingen mit purer Lebensfreude die positiven Seiten der Pandemie

Das neue Album von Metronomy beginnt mit dem Sound einer ziemlich altmodischen Rhythmusmaschine. Das gemächliche Tempo des Songs „Life And Death“ versorgt einen dabei gleich mit einem Gefühl, das man hierzulande wohl immer noch „Gemütlichkeit“ nennt: Man kann sich vorstellen, bei Joe Mount auf dem Wohnzimmersofa zu sitzen und mit ihm eine Tasse Tee zu trinken.

Corona hat den Songwriter runtergebremst – und er hat es zu schätzen gelernt: „Ich habe es genossen, dass ich zum Aufhören gezwungen wurde“, erzählt er. Von alleine hätte er das wahrscheinlich nicht getan. Das sei bei ihm als Musiker wie bei einem Selbstständigen, der nie einen Job ablehnt, weil er Angst davor hat, dann keine weiteren Angebote zu bekommen. „Aber so wurde ich zu einer Art Teilzeit-Frührente genötigt – und die hat mir Spaß gemacht.”

Ans Leben in seiner kleinen Welt gewöhnt

Das rastlose Leben auf Tour, das für die meisten professionellen Bands vor Corona die Regel war, wurde auch für Metronomy ziemlich radikal eingeschränkt. Joe Mount blieb die meiste Zeit zuhause in der Pariser Wohnung, bei seiner Frau und den beiden Söhnen. Es dauerte eine Weile, bis er ernsthalft damit begann, die Songs für „Small World“ zu schreiben. Er hatte sich an das andere Leben in seiner kleinen Welt gewöhnt.

„Eine ganze Weile mussten wir vormittags die Kinder unterrichten, weil die Schulen geschlossen waren“, erinnert er sich. „Ich habe ihnen vor allem Englisch beigebracht.“ Nachmittags sei er dann ins Studio, musste sich dazu aber manchmal überwinden. Vor allem an schönen Tagen.

„Ich könnte den Tag, ich könnte die Welt retten – alles wird gut”, singt Joe Mount auf der Single „Things Will Be Fine”. Man ist sofort bereit, ihm jedes Wort zu glauben, eine derartig positive Power hat „Small World“. Die Songs des Albums sind meist durch gegenseitiges Hin- und Herschicken von Soundfiles mit den anderen vier Metronomy-Musikern entstanden – was man jedoch nicht hört. Die Band klingt homogen wie eh und je.

„Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich mir alles erlauben kann.”

Der Track „I Have Seen Enough“ erinnert ein wenig an die Songs Lou Reeds aus den 70ern, an Sachen wie „Satellite Of Love“ oder „Perfect Day“ – und Joe Mount hat kein Problem mehr damit, diesen Einfluss zuzugeben: „Transformer“ sei eines der ersten Alben gewesen, so Mount, „von denen ich besessen war“. Da sei er um die zehn Jahre alt gewesen. „Ich habe Lou Reed und seine kompromisslose Haltung immer geliebt, aber lange Zeit war für seinen Stil kein Platz in meiner Musik.“ Irgendwann sei der Punkt gekommen, an dem er gemerkt habe: „Jetzt geht’s. Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich mir alles erlauben kann.”

