Neu auf Netflix Das Who's Who der Metal-Szene versammelt sich in "Metal Lords" – ausgerechnet in einer Highschool-Komödie

Die Highschool-Komödie „Metal Lords“ wurde produziert von den Machern von Game of Thrones und von Rage Against The Machine-Gitarrist Tom Morello. Auch mit dabei: das Who's Who der Metalszene. Die Frage ist nur: Warum?

Ein Teenager, halbnackt in einem Whirlpool. Ziemlich betrunken und nicht alleine. Neben ihm sitzt ein blondes Mädchen, das ziemlich auf ihn abfährt. Er ist kurz davor, zu vergessen, dass er eigentlich schon in einer glücklichen Beziehung ist. Doch kurz bevor es zum Kuss kommt, tauchen plötzlich Rob Halford von Judas Priest, James Hatfield von Metallica, Scott Ian von Anthrax und Tom Morello von Rage Against The Machine auf -- und sie erinnern ihn daran, dass sein Verhalten gerade mal so gar nicht Metal ist. Nein, das ist kein Fieber-Traum, sondern eine Szene im neuen Netflix-Film "Metal Lords".

Im Zentrum: die Post-Death-Metal-Band Skullfucker

"Metal Lords" erzählt die Geschichte der beiden Freunde Kevin und Hunter. Zwei High-School Außenseiter, die einen Traum haben: Mit ihrer Post-Death-Metal-Band Skullfucker wollen sie den Schulwettbewerb "Battle Of The Bands“ gewinnen und so in den Metal-Olymp aufsteigen. Ihre Gegner: Eine miese Cover-Band, die sich mit einem bekifften Drummer und musikalisch unterkomplexen Ed-Sheeran-Covern zufrieden gibt. Was natürlich nichts ist gegen den Banger, den Skullfucker im Repertoire haben: "Machinery Of Torment", ein Song, den Tom Morello für den Film geschrieben hat.

Game Of Thrones-Team wiedervereint

Doch dann kommt, wie sollte es in einer Coming-of-Age-Komödie auch anders laufen, eine Frau dazwischen. Cellistin Emily hat Aggressions-Probleme und will deshalb nicht mehr bei der High-School-Marching-Band sondern lieber bei Skullfucker mitspielen. Kevin verliebt sich, doch sein Freund Hunter will kein Mädchen in der Band, weil er Angst hat, dass die Liebe die Männer-Freundschaft kaputt macht.

Für "Metal Lords" hat Produzent Tom Morello fast das gesamte Produktionsteam der Erfolgsserie Game Of Thrones wiedervereint: D.B. Weiss, David Benioff, sogar der Soundtrack kommt von Game Of Thrones-Komponist Ramin Djawadi. Und außerdem hat sich Morello den Segen von sehr vielen Metal-Legenden geholt. Umso überraschender, was am Ende dabei herausgekommen ist.

Ein Fest für Metal-Nostalgiker

James Hatfield von Metallica hat einen Cameo-Auftritt Okay, man merkt dem Film seine Liebe zum Metal in fast jeder Sekunde an. Der Soundtrack: Mit Stücken von Metallica, Slipknot, Slayer, Anthrax und Judas Priest ein Fest für jeden Nostalgiker. In einer langen Sequenz lässt sich Schulband-Schlagzeuger Kevin vom legendären Song "War Pigs" von Black Sabbath in den Bann des Genres ziehen. Außerdem spielt der Film mit Metal-Klischees, und was passiert, wenn man Metal zu ernst nimmt: Homophobie, Frauenfeindlichkeit, Aggressionen, unnötige Gewalt.

In der ersten halben Stunde funktioniert das gut, doch leider übernimmt in der zweiten Hälfte von "Metal Lords" dann die weichgespülte, romantische Komödie, deren Ende schon nach zwanzig Minuten vorhersehbar ist.

Weichgespült und vorhersehbar

Man fragt sich schon, warum Halford, Hatfield und Co. da mitgemacht haben. Vielleicht haben sie gehofft, ihre Musik so der Generation "Netflix und Spotify" näher bringen zu können. Und na klar: Die Schulzeit ist eine Zeit, in der viele Metal-Heads ihr Anderssein schmerzlich zu spüren bekommen – weil sie dem Mainstream nicht entkommen können und Metal dann zum Katalysator ihrer Wut wird. Die Idee von "Metal Lords" hätte deshalb funktionieren können. Wäre der Film nur nicht so weichgespült und würde keine Helden-Reise erzählen, die wir aus unzähligen Marvel- oder Disney-Filmen in und auswendig kennen.

Aber vielleicht passt ja der konventionelle Plot auch zum immer konventioneller werdenden Metal. Immerhin ist Metal heute mit das erfolgreichste Genre beim Verkauf von CDs und physischen Tonträgern. Und so ist auch Tom Morellos "Metal Lords" letztlich nur ein weiterer Ausdruck der fortschreitenden Kommerzialisierung des Genres.