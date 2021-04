Spaß-Währungen wie Dogecoin explodieren, totgesagte Aktien wie GameStop machen Milliarden. An den Finanzmärkten ist die Hölle los, auch weil junge Leute die etablierte Szene aufmischen. Die Expert*innen der Finanzwelt können kaum erklären, warum. Hedgefonds Henning aber weiß, was los ist. Der Meme-Account auf Instagram hat über 139 Tausend Follower. Gehört die Zukunft des Kapitalmarkts den Memes?

Zündfunk: Hedgefonds Henning, bist das du oder eine Kunstfigur?

Hedgefond Henning: Nein, das ist tatsächlich eine Kunstfigur. Ich habe mich da natürlich stark an dem amerikanischen Markt orientiert: Da gab es Arbitrage Andy, Levered Loyd, Trustfund Terry. Da dachte ich mir, Hedgefonds Henning passt auf Deutsch ganz gut.

Du redest über deinen Account ein bisschen wie über ein Startup.

(lacht) Ja, vielleicht kommt das von meinem wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund. Aber im Endeffekt ist es natürlich auch kein Unternehmen. Es ist eine Meme-Seite. Die Sachen, die ich lustig finde, poste ich halt da. Wenn es anderen Leuten gefällt, dann ist das cool. Aber wenn die Seite nur 5.000 Follower hätte, würde ich es trotzdem machen.

Wenn du nur 5.000 Follower hättest, dann würde das aber vielleicht gar nicht so gut zusammenpassen. Mit 140.000 Followern darüber zu posten, wie reich man ist und was für dicke Eier man hat... Das kommt vielleicht doch ein bisschen besser, als wenn es nur 5.000 Follower sind.

Klar. Andererseits könnte man dann wieder argumentieren, dass es elitärer ist. Dann könnte man sagen: Ja, meine 5.000 Follower sind natürlich die oberen 5000 in Deutschland, die anonym bleiben wollen. Und wer wohl alles dabei ist?

Wenn du meinst, Hedgefonds Henning ist eine Kunstfigur, heißt das, der Typ mit Ralph Lauren-Shirt und dicker Uhr, der ganz gerne in deinen Memes auftaucht... Das ist nicht unbedingt, wie ich mir dich vorstellen muss?

Manchmal schon. Man ist da natürlich vielseitig. Wenn du mich in der Uni sehen würdest, da hab ich auch natürlich ganz klassisch Ralph Lauren an, Polo-Shirt oder Hemd. Eine Uhr hab ich leider nicht.

Ich habe gerade mal geschaut, wer dir so folgt aus meinen Kontakten. Eine Person, die dir folgt z.B. ist eine Freundin von mir aus Nürnberg. Die ist DJ, garantiert sehr kapitalismuskritisch. Aber die findet trotzdem was an deinen Memes.

Das Gute an der Seite ist ja: Vielleicht 80 Prozent der Follower können sich halt selber damit identifizieren und machen sich quasi über sich selber lustig. Und die anderen 20 Prozent kommen und lachen halt ÜBER die Leute. Hauptsache, die Leute lachen.

Finanzmemes waren vor einer Weile noch ziemlich nischig, aber mittlerweile sind sie viel präsenter. Bei der GameStop-Aktion zum Beispiel, haben sich junge Leute auf Reddit zusammengeschlossen, um eine Aktie in die Höhe zu schießen, weil sie so einen sehr etablierten Hedgefonds auspressen konnten, und damit selber mal eben reich werden. Da hat sich schon so eine Kultur entwickelt von vor allem auch jungen Leuten, die tatsächlich daran interessiert sind, irgendwie die klassischen Finanz-Player aufzumischen. Manchmal sogar mit politischer Haltung. Wie nimmst du das wahr?

Man merkt vor allem über das letzte Jahr, dass immer mehr junge Leute, die auch vorher überhaupt nichts mit dem ganzen Thema Finanzen am Hut hatten, jetzt zur Börse kommen. Die Leute merken, dass sie auf dem Sparbuch nichts bekommen und dass sie ihr Geld irgendwie anders anlegen müssen. Das ist ja auch prinzipiell gut. Ich glaube aber, bei Wall Street Bets war nicht das Hauptthema, groß politisch Einfluss zu nehmen, sondern es ist halt, wie der Name sagt, sehr glückspielhaft. Das heißt, du gehst “all in” auf irgendein Unternehmen, was du wahrscheinlich gar nicht kennst und hoffst, damit morgen Millionär zu werden - übertrieben gesagt. Dass man natürlich durch so eine Aktion, wenn viele Leute beteiligt sind, auch irgendwann so einen Einfluss hat, hat natürlich auch wieder viele Leute angezogen, die gesagt haben "Okay, mir ist die Börse eigentlich scheißegal, ich will jetzt irgendwelchen Milliardären auf den Sack treten".

Gibt es einen Grund dafür, warum - ich bin auch Mitte 20 - viele in unserer Generation mit Geld so umgehen?

Naja, erst einmal sind wir ja auch Digital Natives. Man ist ja irgendwie im Internet zuhause, man findet dann auch relativ leicht so Sachen wie Reddit oder Twitter, wo man sich austauschen kann. Vor 40 Jahren war das alles ja technisch überhaupt noch nicht möglich gewesen. Selbst wenn du das Interesse gehabt hättest. Und dann natürlich: Wir sind gerade geschichtlich betrachtet im längsten Bullenmarkt. Das heißt, die Börsen liefen noch nie so gut wie jetzt. Also ist es natürlich auch so, dass wenn es lange gut läuft, auch mehr Leute Wind davon bekommen und in die Märkte getrieben werden, weil sie denken: Wenn das so einfach ist, dann kann ich ja auch, obwohl ich keine Ahnung davon habe, jetzt investieren und erfolgreich damit sein.

Ich lebe in München, ich kenne Leute, die haben sich vor 20 Jahren eine Wohnung gekauft, die sie sich heute niemals leisten könnten. Wenn jetzt junge Menschen zum ersten Mal einen gut bezahlten Job haben, dann hätten sie vielleicht vor ein paar Jahrzehnten das klassisch Vernünftige getan und gesagt: "Ich investiere jetzt in ein Eigenheim". Das geht heute nicht mehr. Also ist es vielleicht auch einfach ein bisschen Notwehr, dass man versucht, irgendwie mehr aus dem Geld zu machen?

Natürlich, wenn ich sehe, dass ein Markt so übertrieben ist, warum soll ich dann mein Geld investieren? Dann geht man natürlich in andere Anlageklassen. Und dann werden für junge Leute wie uns, die das Internet gut kennen, Krypto-Währungen interessant, oder auch Aktien von Unternehmen wie Tesla oder Apple, die man interessant findet, weil man die Unternehmen kennt. Manche denken auch, eine Kryptowährung klingt einfach cooler als eine langweilige Immobilie. Man sollte aber nicht blind irgendetwas kaufen oder in ein Krypto-Ding investieren, nur weil man Memes davon gesehen hat. Gerade bei den Kryptowährungen gibt es ja mittlerweile sowas wie "Dogecoin", "Cumrocket" oder "Asscoin". Also, da sieht man schon am Namen, dass das keine seriöse Anlage ist.

Das Problem ist nur: Diese Sachen, die als Joke anfangen, werfen mittlerweile oft mehr Rendite abwerfen als die Sachen, die die klassisch seriöse Anlage wären. Die Kryptowährung Dogecoin zum Beispiel ist ja, obwohl sie anfangs nur als Witz gemeint war, mittlerweile 40 Milliarden Dollar wert. Das heißt: Vielleicht ist ein Meme-Account ja ein bisschen der bessere Anlageberater? Der klassische Anlageberater könnte mir nicht erklären, warum Dogecoin abhebt. Ein Meme-Account kann mir sagen: Naja, wir finden es halt witzig.