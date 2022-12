Meinung „Avatar 2“ braucht kein Mensch

Von Star Wars bis Avatar: Ich kann keine Märchenfilme für Erwachsene mehr sehen

Die Zeiten haben sich gewandelt: inhaltlich und ästhetisch. Das Problem sind dabei nicht die blauen Figuren. Was ich nicht mehr sehen kann, sind Märchenfilme für Erwachsene. Dazu gehört „Avatar 2“ genauso wie vorher bereits Star Wars, Star Trek und all die Superhelden- und sonstigen Monsterfilme.

Alles Filme, die Spaß für die ganze Familie versprechen und gerade über die Feiertage gerne gesehen sind. Doch um mit Kindern ins Kino zu gehen, brauchen wir gute Kinderfilme. Nicht inhaltsleeren Blockbuster-Kitsch, der rhetorisch zu Filmkunst hochgejazzt wird. „Avatar 2“ ist nur in einer Hinsicht große Kunst: in Sachen Tricktechnik.

James Cameron denkt, er verhandele die großen Fragen der Gegenwart

Den fehlenden Spannungsbogen von „Avatar 2“ kann auch die große Sigourney Weaver nicht ausgleichen. Die 73-Jähige spielt eine 14-Jährige. Und in Promo-Interviews behauptet Sigourney, sie habe bei den Dreharbeiten ihr Teenager-Bewusstsein wiederentdeckt . Aber was soll sie auch sagen. Sie ist schließlich vertraglich verpflichtet, für den Film zu werben. Marketing ist King.

Wir müssen das Kino retten – aber nicht mit „Avatar 2“

Wer reitet so schön durch Wasser und Wind – es ist Jake Sully (Sam Worthington), hier ohne Kind.

Inhaltsleere Blockbuster sollten endlich wieder durch anspruchsvollere Filme abgelöst werden. Gehaltloser Quatsch funktioniert allmählich ohnehin nicht mehr. Zwar bieten Filme wie „Avatar“ Eskapismus in Überlänge; im Fall von „Avatar 2 – The Way Of Water” kann das Publikum seine Probleme stolze drei Stunden und zehn Minuten unter Nachos und Popcorn begraben und in visuellen Sensationen baden.