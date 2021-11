Meinung Das „TV-Total“-Revival zeigt, warum Late-Night-Shows in Deutschland immer scheitern

„TV Total“ ist zurück auf ProSieben. Sechs Jahre nach der letzten Sendung mit Stefan Raab und kurz nach dem Revival von „Wetten, dass..?“ hieß es am Mittwochabend: Countdown, Auftritt Sebastian Pufpaff. Das Comeback der Show zeigt, dass Late-Night in Deutschland nie mehr funktionieren wird.

Hat es denn je funktioniert?

Ganz kurz mal, als Harald Schmidt Mitte der 1990er auf Sat.1 die Show von David Letterman kopierte. Da hat es funktioniert. Die Show kam viermal die Woche, war live und anfangs auch ziemlich frisch – dann hat Schmidt 2003 ein Sabbatical eingelegt, ist zur ARD gegangen und endete jämmerlich an der Seite von Oliver Pocher.

Aber es gab eben auch „TV Total“. Die Show lief ab 1999 immerhin 16 Jahre lang auf ProSieben und war lange ziemlich erfolgreich, vor allem bei jüngeren Zuschauern. Während Harald Schmidt eher etwas für den Bildungsbürger war und man oft schon ausschalten konnte, wenn die Gäste kamen, weil es dann höflich, heiter, in einem Wort, langweilig wurde, holte Stefan Raab die Leute ab.

Raab erweiterte das Late-Night-Prinzip um die Bloßstellung anderer Fernsehformate in Form von kurzen Ausschnitten. „TV Total“ war immer leicht bösartig und immer sehr am Mainstream orientiert. Sich über alles und alle lustig zu machen, war das Erfolgsrezept von „TV Total“.

Als „TV Total“ noch gut war

Nicht jeder würde sich trauen, Bushido so in die Parade zu fahren. Raab machte sich damals darüber lustig, wie gewählt sich Bushido ausdrückte, gab dem Publikum also zu verstehen, dass man von einem Rapper wie ihm eher prollige Sprüche erwarten würde. Eine Form der Diskriminierung? Absolut, aber eine nach oben, denn Bushido war damals noch ein echter Star. Die Rotzigkeit von Stefan Raab – das war das Erfolgsgeheimnis von „TV Total“.