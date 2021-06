Meinung Ob Kniefall, Trauer- oder Regenbogenbinde – es ist gut, wenn die deutsche Mannschaft ein Zeichen setzt

Trauerflor für die Würzburger Opfer statt Kniefall?

Der Mann, der in Würzburg drei Frauen grausam getötet hat , war schwarz. Wie könne man da gegen Rassismus und für Black Lives Matter auf die Knie fallen? Dieser Whataboutism, der hier durch Fußball- und Deutschländer-Twitter trollt, hinkt so stark, dass man, wie bei einem schlechten Witz, gar nicht erst versuchen sollte, ihn zu erklären.

Zurück zum eigentlichen Problem: Die deutsche Nationalmannschaft setzt ein Zeichen für eine vielfältige und tolerante Gesellschaft, positioniert sich damit also politisch oder auch mitmenschlich und bekommt dafür jetzt auf den Deckel. Was aber auch schon lange nicht mehr funktioniert: Fußball als „unpolitisch“ und als „ist doch nur Sport“ abzutun, so wie es zum Beispiel der Bundessprecher der AfD, Jörg Meuthen, auf Twitter tut:

Dieser Ball ist schon lange aus dem Feld gerollt, Herr Meuthen. FIFA, UEFA und Co. sind Wirtschaftsunternehmen, die in jüngster Zeit am liebsten mit Autokraten kooperieren, denn die räumen der Fifa alles aus dem Weg, damit sie sich und ihre Systeme bestens darstellen können in der warmen Sonne von König Fußball.