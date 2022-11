"Meinen Hass bekommt ihr nicht" Dieser Film zeigt, wie der Anschlag im Bataclan das Leben einer Familie auf den Kopf gestellt hat

Es war Sigmund Freud, der 1915 den Begriff der „Trauerarbeit“ erfand. Er verstand darunter die Verarbeitung eines tragischen Verlustes, aber auch die Möglichkeit für das Ich, sich nach Vollendung der Arbeit wieder frei entfalten zu können. Genau darum geht es in diesem Film, der die Geschichte der Pariser Familie Leiris erzählt.

Die Schreckensnacht im Bataclan

Die 35-jährige Hélène Leiris ist Mutter eines 17 Monate alten Sohnes und Frau eines Journalisten. Als sie endlich mal wieder ausgehen will und sich am 13. November 2015 ausgerechnet das Bataclan dafür aussucht. Am Anfang sehen wir das ganz normale Chaos einer jungen Pariser Familie. Antoine Leiris, der Mann Hélènes, der den gemeinsamen Sohn hütet, erfährt erst durch sein Handy, was in Paris in dieser Nacht los ist. Als seine Frau auf seine Anrufe nicht reagiert, fährt er mit einem Freund zum Bataclan, aber die Polizei lässt das Auto nicht durch. „Sie müssen umdrehen Monsieur“, sagt man ihm. Sein nächstes Ziel: das Krankenhaus.

„Meinen Hass bekommt ihr nicht“

Das erreicht er zu Fuß, aber auch hier findet er Hélène nicht. Antoine schwankt zwischen Verzweiflung und blanker Panik. Er – und das ist die eigentliche Botschaft des Films – ist ein Mensch wie du und ich. Er muss mit einer katastrophalen Situation umgehen, von einem Moment auf den anderen. Denn es stellt sich am nächsten Morgen heraus, dass Hélène zu den 89 Menschen gehört, die im Bataclan ermordet wurden. Antoine denkt darüber nach, wie er sich verhalten soll und postet auf Facebook einen kurzen Text namens „Meinen Hass bekommt ihr nicht“, der sich an die Attentäter richtet: „Ich weiß nicht, wer ihr seid, und ich will es auch nicht wissen. Ihr seid tote Seelen. Wenn der Gott, für den ihr blind tötet, uns nach seinem Bild erschaffen hat, dann hat jede Kugel, im Körper meiner Frau, auch ihn ins Herz getroffen. Nein, ich werde euch nicht das Geschenk machen, euch zu hassen. Auch wenn es das ist, was ihr wollt. Auf den Hass mit Wut zu antworten, hieße, der gleichen Ignoranz nachzugeben, die euch zu dem gemacht hat, was ihr seid.“

Der Post von Antoine Leiris geht viral

Antoine Leiris trifft eher intuitiv den richtigen Ton. Sein Post wird tausendfach geteilt, die Zeitung „Le Monde“ druckt ihn auf der Titelseite ab. Aber dieser Film erzählt keine Erfolgsgeschichte, sondern zeigt uns danach den veränderten Alltag von Antoine Leiris. Denn: Irgendwann sind die Freunde wieder weg und er bleibt zurück mit seinem kleinen Sohn, 17 Monate alt, dem er irgendwie klar machen muss, dass er seine Mutter nicht wiedersehen wird, auch wenn der Kleine noch so sehr nach ihr weint.