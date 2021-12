Danger Dan "Nachts rumschleichen und irgendetwas Verbotenes tun, das fand ich schon ganz toll"

Zündfunk: Du bist mit 16 um die Häuser gezogen und hast Graffiti gesprüht. Richtig künstlerisch oder eher so die flüchtige Variante?

Danger Dan: Also ich war nie besonders gut. Künstlerisch hochwertig war das jetzt nicht. Aber mutig, das war ich schon. Ich traute mich immerhin, über die Schienen zu klettern und irgendwelche Züge anzumalen.

Einer deiner älteren Brüder war ja damals total tief in Hip-Hop eingestiegen, liest man. War er es, der Dich inspiriert hat?

Genau. Mein ältester Bruder kam irgendwann mit Rap-Aufnahmen an, und ich glaube, wir haben damals alle Hip-Hop direkt so verstanden. Etwas, wo man sich einbringen sollte und nicht nur als Konsument daneben steht. Sondern irgendwie gab es für alle die Möglichkeit, auch kreativ zu sein. In meinem Freundeskreis war dann Graffiti das Ding. Bei manchen ist es bis heute so geblieben, ich hatte aber nur eine kurze Phase mit 16. Wir hatten ja auch gar keine Kohle. Und so Graffiti-Sprühdosen kosten ja auch richtig Geld. Teilweise klauten wir einfach Lack aus dem Keller von den Eltern, sind dann losgezogen und haben Wände lackiert.

Hattet ihr bestimmte Motive?

Nö, wir haben meistens dasselbe Buchstabenkürzel irgendwohin gekritzelt. Mit Pinseln. Also wirklich gepinselt. Codes für Gruppen. Aber ich traue mich nicht, dass jetzt öffentlich zu sagen, weil ich rechtlich immer noch belangt werden könnte.

Habt ihr auch Züge angemalt?

Ja, also eine Lokomotive.

Und seid ihr auch mal erwischt worden?

Ich selber nicht. Aber es gab immer wieder Momente, in denen man rennen musste. Der eine oder andere wurde erwischt. Aber wenn man beim Rennen nicht sofort aufgibt, kommt man durch.

Weil man mit 16 doch immer noch schneller ist als die Polizisten.

Ja, also viele Polizisten sind ja auch erst Anfang 20 und haben keinen Bock auf so was. Aber vor allem rennt man nicht irgendwem in der Dunkelheit hinterher. Wenn wir also mit drei, vier Leuten in die Dunkelheit gerannt sind, dann konnte eigentlich nicht mehr viel passieren.

Gab es eine Nacht, ein Graffiti, das dir besonders gut in Erinnerung blieb?

Meine erste Lokomotive, die ich angemalt habe. Da war ich schon echt stolz drauf. Stahl und Züge anzumalen, das galt als Meisterdisziplin. Und in meinem Umfeld war ich dann tatsächlich der Erste, der sich das getraut hat. Zumal das halt auch nicht ungefährlich ist und auch oft gut bewacht wird. Es gab eine eigene SoKo. Da musste man sich gut vorbereiten. Ich glaube, ich war einfach so naiv und dumm und habe es einfach gemacht. Und es hat funktioniert. Das ist auch, glaube ich, so der größte Erfolg, den ich je hatte, dass ich das vor allen anderen gemacht habe. Es war trotzdem mega hässlich.

Auf die SoKo Graffiti wollte ich dich ansprechen. War das der Kick? Zu wissen, welche Strafen auf dich zukommen und was die Eltern dann sagen?

Das spielte bestimmt eine Rolle. Ich glaube, nachts rumschleichen und irgendetwas Verbotenes tun, das fand ich schon ganz toll. Nicht um anzugeben. Sondern dass es nur darum geht, dabei zu sein, es gemacht zu haben. Auch um Freundschaft. So etwas gemeinsam zu erleben. Aber für mich war das Künstlerische immer total sekundär.

Wenn Du heute zurückblickst, auf das Jahr 1999, als du mittendrin in deiner kurzen Graffiti-Karriere warst – was ist der Soundtrack, der dazu läuft?