Mein Ding mit 16 von Ralf König: "Ich war der Playback-Star, denn ich konnte am besten Ian Gillan von Deep Purple nachmachen"

"Der bewegte Mann" hat Ralf König nicht nur berühmt, sondern auch berüchtigt gemacht. Denn es gab 1996 eine bundesweite Beschlagnahmeaktion in tausend Buchhandlungen, die Ralf Königs “Kondom des Grauens” getroffen hat. Dabei hatte die Bundesprüfstelle für Jugendgefährdende Schriften schon Jahre zuvor über einen Comic von Ralf König gesagt: Den indizieren wir nicht, denn da sind zwar primäre Geschlechtsorgane zu sehen und die Sprache ist teilweise recht derbe, aber: Das ist immer noch Kunst.

Und diese Kunst macht er auch heute noch - mit inzwischen 60 Jahren. Gerade ist Ralf Königs neues Buch “Vervirte Zeiten” erschienen, in dem man seine Helden Conrad und Paul durch’s Corona-Jahr begleiten kann. Aber jetzt zurück in die Vergangenheit!

Was war denn dein Ding mit 16?

Ralf König: Also da war auf jeden Fall Deep Purple unser Ding. Ich bin in einer Kleinstadt in Westfalen, in Werl, aufgewachsen. Und ich weiß, dass Deep Purple das Ding waren, und zwar mit Headbangen und vor allem mit Playback. Ich war der Playback-Star, denn ich konnte am besten Ian Gillan nachmachen und hab dann echt alles gegeben. Und die anderen spielten Luftgitarre. Da gibt es ganz lustige Fotos von, es war wirklich ein großer Spaß diese Band nach zu machen. Das war super.

Optisch nachgemacht oder auch stimmlich?

Naja, ich hab den Mund auf und zu gemacht. Das war eine gute Übung für später, als ich als Tunte auf der Bühne war. Ich hab dann später auch Nina Hagen und Margot Hellwig nachgemacht, aber es fing tatsächlich an mit Ian Gillan und Deep Purple. Und vorher noch Suzi Quatro. Ich hab‘ mich vor einen Spiegel gestellt und hatte eine Langhaarperücke an, weil meine Schwester Friseuse war. Und dann hab‘ ich mich mit meiner Klampfe vor den Spiegel gestellt und Suzi Quatro imitiert.

Die langen Haare gab es aber nur mit Perücke oder haben Sie ihre auch wachsen lassen?

Zu Suzi Quatro-Zeit, das war ja noch früher, da durfte ich noch keine langen Haare haben. Aber bei Deep Purple hatte ich dann schon so schulterlange Haare, ja.

Und Lieblingssong? “Smoke on the Water”?

Ne, gar nicht mal so. „Machine Head“ fand ich toll, die ganze LP. Und natürlich „Made in Japan“ die habe ich neulich noch mal gehört, aufgrund dieses Gesprächs. Da habe ich mir gedacht, ich hole mal die Erinnerungen hoch. Okay, mit 20-minütigen Schlagzeugsolos kann man heutzutage nicht mehr so viel anfangen, aber „Made in Japan“ ist natürlich immer noch eine super geile Rockplatte, keine Frage.

Dazu die vorsichtige Nachfrage: Metal war jetzt nicht unbedingt typische „Schwulen-Musik“ von damals, oder?

Da war ich 16. Ich wusste zwar, dass ich auf Jungs stehe, aber das war noch kein Thema. Ich hatte erst drei Jahre später mein Coming-out. Also das hatte mit Schwulsein nichts zu tun. Und mein Musikgeschmack hatte auch nie mit „schwulem“ Musikgeschmack zu tun. Wenn man jetzt mal von Cher und Barbra Streisand absieht, das kam später dann. Aber ich höre Tom Waits und Radiohead, also „schwule“ Musik in dem Sinne, wie man sie in den Clubs hört, kann ich kaum ertragen.

Zurück zu Deep Purple: Wie ging das damals in Werl los? Wer hat als erstes mal eine Platte dabei gehabt oder im Radio gehört?

Das kann ich tatsächlich jetzt nicht mehr sagen, wer irgendwas wo mitgebracht hat. Ich meine, Deep Purple waren damals eine Riesen Nummer. Es gibt kein Aha-Erlebnis oder so. Die hatten sich ja dann schon getrennt. Ich war damals in Dortmund bei einem Konzert von Ritchie Blackmore's Rainbow und da hatten wir vorher gekifft - und das haute damals sehr viel heftiger rein als heutzutage. Ich weiß noch, dass ich da oben in den Rängen saß und diese Band da vorne war und ich immer dachte ich kippe vorne runter, es zieht mich da in den Abgrund. Das war nicht sehr angenehm. Also Deep Purple, wann das anfing weiß ich nicht. Danach kam die Pink Floyd-Phase, das kann ich wohl sagen. Meine Cousins hatten lange Haare und waren etwas älter als ich und die packten ganz andächtig die „Wish You Were Here“ von Pink Floyd aus. Die war ja so hochgradig edel eingepackt, so in schwarze Lackfolie und da war noch ein Poster drin. Das war nach „The Dark Side of the Moon“ die nächste Platte von Pink Floyd. Und ich weiß noch was für ein heiliger Moment das war, als die Platte aufgelegt wurde und dann diese langen Orgel- und Synthesizer-Töne kommen und dann hieß es Bing Bing, Bing Bong. Das war damals noch nicht meine Musik. Aber ich sah meine Cousins, wie die fast religiös verzückt dasaßen und bekifft waren. Und danach ging es dann los mit Pink Floyd.

Zum Schluss noch mal zu Ihrem Coming Out, das hatten sie erst mit 19. War das mit 16 noch gar kein Thema für Sie?