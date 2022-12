Mein Ding mit 16 PeterLicht über die Angst vor der Atombombe

PeterLicht: Mein Ding mit 16 Jahren, das waren die 80er Jahre. Und ehrlich gesagt, war eigentlich die Atombombe das Ding, was mich geprägt hat. Ich kann mich noch gut erinnern, wenn im Sommerhimmel ein Jet durch die Luft schoss, dass ich da als Kind oder Jugendlicher immer dachte: Ja, das könnte eine Bombe sein. Der Kalte Krieg war immer noch voll am Start: Angst und dieser ganze Zustand.

Das war absolut real. Ich hatte wirklich letztens wieder dieses Gefühl gehabt, als ich in den Himmel guckte und da flog so ein Jet. Ich wohne ja hier in Köln und in der Eifel, da ist so ein Fliegerhorst. Dieses körperliche Gefühl, das könnte jetzt auch eine Bombe sein. Nur hatte man damals eine ganz andere Wertung: Die Friedensbewegung hat sich ja gegen Waffen gewendet. Und heute gibt es durch das, was geschieht, eine andere Interpretation: Dass man Waffen braucht. Und bei mir ist ein großes Erstaunen, wie auf einmal meine Kindheit wieder aufersteht mit dem ganzen Schrecken.