Kommentar Warum das Jugendwort "Cringe" das Versagen des Systems auf den Punkt bringt

Was ist eigentlich „cringe“ ? Im Netz kursieren viele Definitionen. Die beste kommt von Tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner: „Cringe ist das Gefühl, das sie haben, wenn ich den folgenden Satz sage: Digga, wie fly ist eigentlich die Tagesschau, wenn sie mit Jugendwörtern flext. Läuft bei dir, ARD.“

Cringe ist also, wenn etwas sehr, sehr peinlich ist. Ein anderes Wort für Fremdschämen. Zum Beispiel, wenn Papa im WhatsApp-Chat „WTF“ schreibt, weil er denkt, dass es „Why the face“ heißt. Aber cringe ist weit mehr als nur ein Begriff, den Über-Zwanzig-Jährige sagen, um sich wieder wie Teenager zu fühlen. Cringe ist nämlich nicht nur einfach ein Jugendwort, sondern ein Eckpfeiler unserer modernen Gesellschaft! Tatsächlich kann allein das Wort cringe die politischen Vorgänge unserer Zeit ziemlich genau auf den Punkt bringen. Denn wenn man cringe aus dem Englischen übersetzt, bedeutet es nichts geringeres als „Zusammenzucken“ oder „Erschaudern“.

Das Unbehagen in der Gesellschaft

Ja, das Cringen ist ein Lebensgefühl, es steht es für ein Unbehagen mit unserer Gesellschaft. Auf der einen Seite haben wir die großen systemischen Fragen. Zum Beispiel die Politik, die zu wenig gegen die drohende Klimakrise unternimmt: „Die Klimapolitik der letzten Jahre war schon ziemlich cringe“, heißt es zum Beispiel bei Fridays for Future. Oder das Versagen des Kapitalismus, der den Wohlstand weniger auf Kosten vieler vermehrt. Karl Marx nannte das schon im Jahr 1878 einen „Widerspruch zwischen gesellschaftlicher Produktion und kapitalistischer Aneignung“. Die Jugend von heute nennt es einfach cringe.

Cringe Politiker

Auf der anderen Seite sind auch die vielen Protagonistinnen und Protagonisten, die an der Spitze unseres Systems stehen, zunehmend cringe geworden. Markus Söder, Hubert Aiwanger, Armin Laschet. Und die schlimmsten Beispiele: Julian Reichelt ound Sebatian Kurz. Ein Bundeskanzler, gegen den wegen Bestechung ermittelt wird und ein Chefredakteur, der Praktikantinnen nach „Fuckability“ bewertet. Das solche Typen sich so lange gehalten haben, ist so dermaßen cringe, dass selbst der Parteitag der Jungen Union dagegen wie ein Hipster-Paradies wirkt. Der Bundes-Cringe-Minister ist laut Twitter übrigens nicht Philip Amthor, sondern Andreas Scheuer.