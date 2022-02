Zündfunk präsentiert Massive Attack

TripHop aus Bristol

Am popkulturellen Standing von Massive Attack gibt es nichts zu rütteln: Songs wie „Teardrop“, „Unfinished Sympathy“, „Karmacoma“ oder auch das noch relativ junge „The Spoils“ sind zeitlose Klassiker. Damals wie heute sorgen die kraftvollen, schweren und cleveren Tracks von Massive Attack für einen Schauer, der gekommen ist, um zu bleiben. Dass dem so ist, liegt auch an den Live-Shows der vergangenen Jahre. Robert „3D“ Del Naja und Grantley Evan Marshall aka Daddy G – die einzig verbliebenen Gründungsmitglieder der Band aus Bristol – veröffentlichen zwar nur sehr ausgewählt neue Musik, schaffen es mit ihren Liveshows aber immer noch und immer wieder, das Publikum umzublasen und ihren Songs neue Kraft zu geben.

Ein Gig von Massive Attack ist nämlich weit mehr als ein schnödes Konzert, sondern eher ein Bastard aus Konzert, Medienkunst-Performance und Statement zur Zeit. Für jeden Song schlagen sie in ihren Visuals eine Brücke in die Jetztzeit, transportieren eine Message, zeigen Haltung. Dabei frischen sie ihre Line-ups stets mit wechselnden Gastsänger*innen auf – oder holen wie im Falle der Young Fathers vor einigen Jahren - auch einfach mal die Vorband in ihre Shows. Langweilig wird es mit ihnen also nie – und das wird sich auch im kommenden Sommer nicht ändern, wenn sie erneut für drei Gigs in Deutschland Station machen.