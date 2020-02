Martin Sonneborn im Interview: "Das ist natürlich Unfug, Links- und Rechtsextreme gleichzusetzen"

Was als Satire-Spaß begonnen hat, ist mittlerweile ernst geworden: Auf Twitter und Youtube geht der satirische EU-Politiker mit seinen Aussagen regelmäßig steil. Beispielsweise neulich, mit einem Rant über die Hufeisen-Theorie. Auch im Interview geht's hoch hinaus. Benedikt Mahler hat Sonneborn in einem Riesenrad getroffen.

Zündfunk: Herr Sonneborn, wir befinden uns in einer Gondel eines Riesenrads. Lassen Sie uns also unentwegt im Kreise drehen und das Rad dreht, wie so vieles, offenbar linksherum. Es dreht linksherum gegen den Uhrzeigersinn. Ist das nicht ein besorgniserregendes Indiz, wie weit es mit dem Links-Extremismus in diesem Land gekommen ist?

Martin Sonneborn: Also, das ist eine interessante Beobachtung. Ich bin von links eingestiegen, ich komme ja von der linken Seite her, und dachte eigentlich, es dreht sich rechtsherum. Es ist tatsächlich relativ verwirrend. Es ist ja verwirrend, wie bayerische Provinzpolitik.

Ich würde mich gern noch ein bisschen weiter mit ihnen über Richtungen unterhalten. Ich weiß von ihnen, dass sie ein tonnenschweres Kfz besitzen, einen Oldtimer. Dieses Automobil besitzt keinen Rückwärtsgang mehr. Der funktioniert nicht mehr.

Ich glaube, das sind politische Lügen, die meine politischen Gegner in Umlauf gebracht haben. Ich habe mein Auto repariert. Es ist auch kein Oldtimer. Das ist ein 22 Jahre alter Audi, so eine große Familienkutsche, und der Rückwärtsgang funktioniert einwandfrei. Ich bin ungefähr zwei Jahre ohne Rückwärtsgang gefahren, allerdings meistens auch nur auf der Autobahn zwischen Brüssel und Straßburg hin und her. Da stört das nicht so.

Jetzt wird ja, dieser Tage oft behauptet, dass es gar nicht mehr so leicht ist, linksextrem von rechtsextrem zu unterscheiden. Würden Sie mir den Gefallen tun und ganz grob umreißen, worin denn die massiven Unterschiede zwischen dieser beiden Richtung bestehen?

Zündfunk-Reporter Benedikt Mahler mit Martin Sonneborn im Riesenrad.

Ich glaube, dass man links- und rechtsextrem in Deutschland auf keinen Fall in einen Topf schmeißen kann. Ich habe ja ein Video ins Netz gestellt, in dem ich mal die Hufeisen-Theorie so ein bisschen erklärt habe. Und es ist natürlich eine relativ unterbelichtete These, die die konservativen Parteien da in Umlauf bringen. Ich kenne zum Beispiel Bodo Ramelow, der offensichtlich ein stalinistischer Terror-Kommunist ist, in den Augen der Konservativen. Und das ist ein extrem freundlicher, älterer Sozialdemokrat. Ich bin mal in seiner Staatskanzlei gewesen, und die Pförtner haben mir erzählt, das ist der erste Regierungschef, der morgens zu ihnen gekommen ist, die Hand geschüttelt hat und gefragt hat, wie es ihnen geht. Auf der Rechten gibt es natürlich viel gefährlichere Leute. Ich sitze ein paar Reihen hinter Jörg Meuthen im Europaparlament. Wir ignorieren uns eigentlich höflich, und ich würde den gerne mal tatsächlich fragen, ganz unsatirisch, ob er seine Verantwortung erkennt, die auch jetzt nach den Morden von Hanau doch offenkundig wird.

Sie haben jetzt tatsächlich schon den Begriff der „extremen Mitte“ in den Mund genommen, das ist natürlich ein Begriff, der wahrscheinlich besser satirisch zu genießen wäre. Aber wenn es doch mal ernst nehmen, was soll denn bitte eine Politik der Mitte überhaupt sein? Und kann es auch passieren, dass sich gerade Extreme in der so genannten Politik der Mitte durchschlagen können?

Natürlich gibt es Extremisten in der Mitte. Wir wissen ja, dass zum Beispiel die FDP, die sich wahrscheinlich auch in der Mitte verorten würde, irgendwo, dass die natürlich Markt-Radikalinskis der extremsten Sorte sind. Es gibt viele andere extreme Gedanken in der CDU zum Beispiel. Aber ich glaube, dass dieses ganze Bild falsch ist. Natürlich werden Wahlen in der Mitte gewonnen, weil in der Mitte einfach die meisten Wähler abzugreifen sind. Deswegen haben wir sofort bei Parteigründung gesagt, wir sind die Partei der extremen Mitte. Wir wollen von allen gewählt werden. Aber das ist natürlich Unfug, Links- und Rechtsextreme gleichzusetzen.

Herr Sonneborn, Sie sind jetzt mittlerweile schon gut fünf Jahre EU-Parlamentsabgeordneter - das war alles ganz anders geplant. Mittlerweile sind sie zu einem ernstzunehmenden Politiker geworden, der sich auch eine Expertise angeeignet hat und bei Abstimmungen teilnimmt. Und da durchaus auch mal das Zünglein an der Waage ist. Was ist da passiert? Haben Sie die Kontrolle über sich verloren?

Ja, tatsächlich. Was ist passiert? Ich setze mich seit über fünf Jahren mit dem europäischen Parlamentarismus auseinander. Und es hat mir halt immer größere Schwierigkeiten bereitet, dass es so viele Leute gibt im Europaparlament, in der EU Kommission und im Rat natürlich. Vor allem der Rat ist ja das Arschloch unter den drei Institutionen in Europa, die halt eine nationale und eine eine unsoziale Politik machen, nicht bürgerorientiert, sondern an wirtschaftlichen Interessen und an Finanzdienstleistungs-Interessen. Es geht ja bis in die Spitzen der SPD. Wenn man überlegt, dass ein, da muss man eigentlich schon sagen, ein Lügner wie Olaf Scholz, der angeblich Sozialdemokrat ist. Dass der eine Politik macht für große Konzerne. Wer in diesem Land soll das eigentlich machen, frage ich mich? Zumal, wenn die Linke sich noch so zerlegt - und Sahra Wagenknecht. Es gibt noch ein paar vernünftige Köpfe in der Linken. Aber die Führungsspitze ist natürlich ein Debakel. Und insofern ist hier ein Vakuum, in das Die Partei offensichtlich platzen muss. Und dass ich angefangen habe, politisch zu wirken, ist eigentlich darauf zurückzuführen, dass ich gesehen habe, dass es mir möglich ist, politische Wirkung zu erzielen. Das hat mich überrascht. Ich war am Anfang irritiert, dass konservative Kollegen Angst bekamen davor, dass wir ihr Abstimmverhalten zum Beispiel mal offen legen. Die Europapolitiker beklagen immer, dass sie keine Öffentlichkeit haben in Deutschland - wollen aber in Wirklichkeit auch keine. Denn wenn, was weiß ich, es irgendwie um Klimaschutz geht und wir müssen mal Abstimmungsergebnisse öffentlich machen, dann bekommen plötzlich Konservative Anrufe von ihren Wählern oder Sozialdemokraten werden halt angegangen, wie sie denn da abgestimmt haben im Europa-Parlament. Also wir können Wirkungen erzielen, indem wir eigentlich Öffentlichkeit herstellen für Dinge. Und das macht natürlich Spaß.

Sonneborn im EU-Parlament in Brüssel.

Herrn Sonneborn, es gibt einen Satz von ihnen, der fällt relativ häufig, wenn sie über Brüssel und Straßburg sprechen: „Das EU Parlament funktioniert. Es ist aber mit den falschen Leuten besetzt.“ Mich würde tatsächlich jetzt ganz im Ernst der erste Teil mehr interessieren. Was funktioniert?

Ich glaube, dass es tatsächlich nach allem, was ich gesehen habe, keine Alternative zu Europa gibt. Das Problem ist, dass das eine Wirtschaftsunion ist, die gebildet wurde und, dass die nicht um Bürgerwohl interessiert ist in erster Linie, sondern daran, dass es den Firmen gut geht. Auch die Sozialdemokraten spielen da halt mit und versprechen sich davon, dass wenn die Wirtschaft läuft, dann auch irgendwo die sozialen Verhältnisse stabil bleiben oder stabilisiert werden. Das funktioniert nicht. Das haben wir gesehen. Das größere Problem aber sehe ich im Moment eigentlich im Rat. Wir haben immer mehr Länder, und viele Beschlüsse müssen ja im Rat einstimmig gefasst werden. Wir haben immer mehr Länder, die ganz national denken und die sehr konservativ sind. Und das wird in den nächsten Jahren noch zu einigen Schwierigkeiten kommen.

Ich habe neulich ein Interview von in Ihnen gehört, da haben sie sehr eindringlich geschildert, wie so das Klima in Brüssel ist, wenn man sich so auf den Gängen begegnet. Was haben sie über Politiker gelernt, seitdem sie dort sind?

Mich irritiert das wahnsinnig, dass Leute, mit denen ich mich im Netz heftig auseinandersetze und die ich aggressiv und polemisch angehe, wie Doktor Axel Voss zum Beispiel, den kenntnisfreien und ahnungslosen CDU-Politiker gibt, der den Artikel 13 und Artikel 17 da durchgesetzt hat: Der grüßt mich, wenn ich die Rolltreppe hochkomme. Und er sieht mich, das kann ich nicht verstehen. Ich glaube ja, Elmar Brok, 179 Kilogramm konzentrierte CDU, das war der einzige, der wirklich aggressiv dann auch zurückgekeilt hat. Aber ich verstehe nicht, wie man sich praktisch lächelnd und händeschüttelnd auf dem Flur begegnen kann und dann doch heftigst und aggressiv gegeneinander arbeitet. Das ist nicht mein Stil.

Kostet es Kraft, bei sich zu bleiben und Mensch zu bleiben?

Nein, Mensch zu bleiben kostet keine Kraft. Aber es ist natürlich irritierend einfach. Es motiviert aber auch

Herr Sonneborn, bevor wir uns hier weiter im Kreise drehen. Ich danke sehr für das Gespräch.

Vielen Dank und vielen Dank auch, dass sie die besseren Witze gemacht haben diesmal.