Meinung Markus Söder liebt Marvel-Filme - vier Gründe, warum ich sie hasse

„Ich habe die Avengers alle sensationell gefunden. Iron Man. Wow!“, erzählt Markus Söder im neuen TikTok-Video auf dem Channel der CSU. Auf dem Schreibtisch des Ministerpräsidenten steht eine Tony-Stark-Action-Figur, direkt neben einer Captain-America-Tasse. Er selbst sei schon immer ein riesengroßer Comic-Fan gewesen, erzählt er weiter. Und das gehe so weit, dass er sich auch die Action-Figuren ins Büro stellt. Ja mei, der Maggus und die Avengers. Wir kennen das vom Medienprofi: Eine Aussage, zahlreiche Berichte darüber, vielleicht sogar eine Ergänzung in seinem Wikipedia-Eintrag - und hoffentlich auch eine Wählerin mehr, die eh schon immer fand, dass sich der Tony Stark und der Maggus zum Verwechseln ähnlich sehen. Wahlkampfziel erreicht. Aber da ist noch mehr. Die Marvel-Söder-Episode ist nämlich ein weiterer Beweis dafür, dass Marvel-Filme nichts taugen. Sorry, liebe Fans, aber diese vier Gründe zeigen für mich, dass es sich bei der Superhelden-Serie um astreine, neoliberale Propaganda handelt.

1. Marvel-Kino-Hegemonie

Kein Schmarrn, die Pläne, die das Marvel Cinematic Universe, kurz MCU, seit nun mehr als zehn Jahren verfolgt, sind so hegemonial wie wohl noch nie zuvor in der Kino-Geschichte (Findet übrigens auch Franka Potente). Bislang 24 Filme sind erschienen, von „Iron-Man“ aus dem Jahr 2008 bis hin zu „Black Widow“, der gerade im (Heim-)Kino läuft. Dazu mehrere Staffeln von Serien wie „Wandavision“, „Loki“ oder bald "Hawkeye“. Das Gesamteinspielergebnis aller Marvel-Filme, beläuft sich dabei schon jetzt auf unglaubliche 22,85 Milliarden Dollar. Zur Verdeutlichung: An der Börse würden die Filme nach Gesamtumsatz damit glatt auf Platz acht einsteigen, knapp hinter Tesla. Und das Merchandise ist noch nicht mal mit eingerechnet. Wir sprechen wohlgemerkt von Unterhaltungsfilmen. Mit Marvel und dem Kino scheint es in diesen Zeiten ein bisschen wie mit Söder und seinem Kabinett. Vollständige Dominanz. Platz für andere Dinge (Batman-Filme oder Hubert Aiwanger) bleibt da kaum mehr.

2. Der Milliardär wird’s schon richten

Wie wäre es mit diesem Iron-Man als Türsteher in der Staatskanzlei? Auch die Botschaften der Marvel-Filme sind neoliberal – sie sprechen zum Beispiel Milliardäre heilig. So kommt schon der erste Marvel-Film mit dem genialen Twist daher – zumindest, wenn man selbst Milliardär ist und Interesse daran hat, dass das eigene Image nicht geschädigt wird. Der egozentrische Milliardär Tony Stark wird im ersten „Iron Man“ gekidnappt und lernt auf diese Weise, dass sein Tun auf der Welt viel Schlechtes hervorgebracht hat. Er entwickelt daraufhin nicht nur seinen Metall-Anzug, sondern auch so etwas wie ein Gewissen. Von da an ist Stark die Marvel-Kernfigur und rettet mit seiner coolen Technologie (ja, noch eine so eine neoliberale Idee) die Welt. Mal vor einem bösen Konkurrenten, mal vor Terroristen, mal vor seiner eigenen K.I., dann vor einer Alien-Armee und zum Schluss sogar vor Thanos, einem Wesen, das so viel Kraft besitzt, dass es das halbe Universum mit einem Fingerschnipsen auslöschen kann. Tony, ich will ein Kind von dir!

Schon mit dem ersten „Iron Man“ im Jahr 2008, gelingt es den Macher*innen so, dass wir dem exzentrischen Milliardär als Zuschauer*innen vertrauen und wissen, dass er uns schon retten wird - nachdem er sich gerettet hat. Und wenn es doch misslingt dreht er eben die Zeit zurück. Den Jeff Bezozes, Elon Musks und Richard Bransons dieser Welt dürfte das gefallen. Schließlich nutzen sie ihre Technologie gerade so gar nicht zur Rettung der Welt, sondern zum Beispiel für Weltraumtourismus in Raketen, die aussehen wie Riesen-Penisse. Und auch in Hinblick auf die Klimakrise ist die Figur Iron Man ein fatales Signal, sind doch die weltweit größten 100 Konzerne für 71 Prozent der globalen Emissionen verantwortlich. Es sind – anders als es uns Marvel weismachen will – nicht die Milliardäre, die unseren Planeten retten. Sie sind es, die ihn mit ihren Konzernen gefährden.

3. Staat und Demokratie – bei Marvel überflüssig

Auch bedienen die Marvel-Filme ein in Hollywood weit verbreitetes Trope: Gesetze, der Staat und die Behörden sind weitestgehend unfähig, mit drohenden Gefahren umzugehen. Der Einzelkämpfer, in dem Fall die Superheldin oder der Superheld, dagegen schon. Die Staaten stehen eher im Weg - im schlimmsten Fall sind sie sogar selbst vom Bösen korrumpiert. Am besten ist es also, die Demokratie hält sich aus den globalen Belangen heraus und greift gar nicht erst ein. Lasst die Avengers die Arbeit machen, der Superhelden-Markt wird es schon regeln! Neoliberalismus in Reinform. Auch ein Blick auf die unterschiedlichen Bedrohungs-Szenarien in den verschiedenen Filmen offenbart, wie sehr die Marktlogik die Marvel-Filme durchdringt. Greift ein Verbrecher eine Stadt an, reichen Ant- oder Spiderman. Thor mit seinen Blitzen wäre da viel zu overpowered. Den braucht es erst bei einer richtigen Alien-Armee. Und wenn Thor auch nicht mehr reicht, kommen alle Avengers zusammen und lösen das Problem gemeinsam. Auch der Versuch, Superheldenprobleme demokratisch zu lösen, misslingt. In „Captain America – Civil War“ führt er sogar zum Krieg unter den Held*innen, weil die Staaten sich einbilden, die Avengers gesetzlich kontrollieren zu müssen. Die Botschaft: Ein paar Superheld*innen können wir die Rettung der Welt anvertrauen. Staaten und der Demokratie eher nicht. Dem Maggus als Demokrat müsste das doch eigentlich misfallen.

4. Progressiver Neoliberalismus

Tough, cool und wow: Scarlett Johansson als Black Widow Diesen Punkt hat der Filmkritiker Wolfgang M. Schmitt bereits ausführlich beschrieben. Seine These: Die Marvel-Filme sind Ausdruck einer Ideologie, die man progressiven Neoliberalismus oder auch „Ein-Prozent-Feminismus“ nennt. Wichtig sei es, so Schmitt, der sich auf die Soziologin Nancy Fraser beruft, dass die Alternativlosigkeit der Marvel-Filme wenigstens divers erscheint. Was Fraser mit Ein-Prozent-Feminismus meint: Man tut so, als kämpfe man für eine gute Sache, setzt sich explizit aber nur gegen Probleme ein, die nicht an den Grundfesten des Eigentums oder des Kapitalismus rütteln. So geht es dann den Ein-Prozent-Feministinnen nicht um gerechtere Verteilung von Care-Arbeit oder um globale Umverteilung, sondern zum Beispiel darum, dass ein Blockbuster auch mal eine Superheldin auf dem Cover hat (zum Beispiel "Captain Marvel" oder "Black Widow"). Der Black Panther kämpft zum Beispiel gegen Rassismus, der Aufstieg der Black Widow vom Sidekick zur Hauptfigur symbolisiert Female Empowerment – aber wirklich etwas ändern tut das alles nichts oder eben nur für das obere Prozent.