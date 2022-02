Krieg gegen die Ukraine „Die Familien, die ich kenne, sitzen jetzt auf gepackten Koffern“

Russische Truppen sind am Donnerstagmorgen von mehreren Seiten in die Ukraine einmarschiert, in zahlreichen Städten gab es Raketenangriffe. Während von Toten und weiteren Angriffen berichtet wird, hält unsere Kollegin Mariia Fedorova Kontakt zu ihren Bekannten und Verwandten im ostukrainischen Donezk. Und sie beobachtet die Reaktionen der russischen Zivilgesellschaft auf den Angriff.

Zündfunk: Mariia, wie hast du diesen Donnerstag erlebt?

Mariia Fedorova: Ich bin aufgewacht und habe sofort meine Bekannten in Donezk gesprochen, also in den sogenannten „Volksrepubliken“. Und es ist so widersprüchlich, wie sich die Menschen verhalten, was sie denken und was sie mir von ihren Bekannten und Verwandten erzählen! Anscheinend haben sich viele, die prorussische Separatisten unterstützt haben und unterstützen, durch die Anerkennung der Republiken seitens Russlands und durch die Präsenz des russischen Militärs zunächst geschützter gefühlt. Irgendwie hoffen sie, jetzt endgültig ein Teil von Russland zu werden. Aber ich kann diese Meinungen und Gefühle natürlich nicht wirklich einordnen, zumal viele durch den Krieg traumatisiert sind. Und das beeinflusst ihre Einstellungen.

Es gibt also eine Gruppe von Leuten, die prorussisch ist.

Und dann gibt es auch die anderen, die proukrainisch sind. Eine Person hat mir am Telefon sehr eindrücklich ihren Schmerz beschrieben, wie sie und ihre Familie heute aufgewacht sind und gedacht haben: „Die Welt wird nie mehr dieselbe sein für uns. Unsere Familien und Freunde in anderen ukrainischen Städten erleben jetzt das Schrecklichste überhaupt: diese Angriffe und den Krieg.“ Und sie hat gesagt: „Wir in Donezk erleben das erneut.“ Zu Beginn des Krieges habe es viele Gefechte gegeben. Aber diese Atmosphäre, wenn das ganze Land betroffen ist, sei extrem bedrohlich.

Zündfunk-Kollegin Mariia Fedorova. Sie sagt, dass rund um die Städte gekämpft werde. Sie höre das auch. Es war auch sehr aufwühlend, als sie gesagt hat: „Ich musste weinen, als ich Kommentare und Posts aus Russland gelesen habe, wo Leute schreiben, es tue ihnen so leid, sie wollten das nicht und könnten den Angriff überhaupt nicht nachvollziehen. Und auch für sie sei es ein schrecklicher Tag.

Ist diese Solidarität und die Verurteilung des russischen Angriffs auch in Russland präsent? Konntest du da die Debatte im Netz verfolgen?

Ja, sehr viele Personen des öffentlichen Lebens haben sich solidarisch gezeigt. Der berühmteste Blogger, Juri Dud, zum Beispiel. Die Aktivistinnen und Künstlerinnen von Pussy Riot haben sich kritisch gegenüber Putin geäußert. Es gibt seit heute auch einen offenen Brief von fast 200 kommunalen Abgeordneten, die sich gegen Putins Politik wehren. Am Mittwoch haben wir hier im Programm bereits über die Nowaja Gaseta gesprochen, die größte unabhängige Zeitung in Russland. Der Chefredakteur Dmitri Muratow hat eine Videobotschaft aufgenommen, in der er sagt: „Wir sind heute hier in der Redaktion und wir trauern. Für uns ist das ein dunkler Tag. Heute hat unser Land das andere Nachbarland, mit dem uns sehr viel verbindet, angegriffen.“

Tweet-Vorschau - es werden keine Daten von Twitter geladen. Thomas van Linge #Ukraine 🇺🇦: anti-war protesters fill the streets in #Moscow tonight, showing many people in #Russia 🇷🇺 reject the #Kremlin's aggression https://t.co/WKgKFqqogm

Uns erreichen Bilder von Menschen auf der Flucht, von Menschen, die vor Bankautomaten oder Tankstellen angestanden sind. Kannst du einschätzen, ob die Menschen überhaupt rauskommen aus der Ukraine?

Die Familien, die ich kenne, sitzen jetzt auf gepackten Koffern. Sie haben das Nötigste zusammengesucht: ihre Papiere und Geld. Ob man fliehen kann, ist aber unklar. Sie sagen, rund um Donezk sei es nicht sicher, weder der Weg auf die ukrainische Seite noch der auf die russische. Im Moment verharren viele, die ich kenne, immer noch in Donezk.

Du musst jetzt aus der Entfernung Kontakt zu deiner Familie und zu deinen Freundinnen und Freunden halten. Gab es irgendwelche konkreten Bitten und Anliegen, die sie an dich geschickt oder adressiert haben?