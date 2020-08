Im Interview Dieser Mann hat 55 Millionen Accounts auf Twitter geblockt - wegen K-Pop

Koreanische Popmusik hat auf der ganzen Welt Millionen Anhänger. Lino, ein 31-jähriger aus Hamburg, hatte mit deren Welt eigentlich überhaupt nichts am Hut… bis tausende Fans ihn in ein nicht ganz ernst gemeintes Kreuzfeier nahmen. Mittlerweile hat er 55 Millionen Accounts, also etwas mehr als 4 Prozent aller Nutzer*innen, blockiert.

Zündfunk: Was ist die Geschichte hinter deinem Namen auf Twitter?

Lino: Ich habe 2007 angefangen, Twitter zu benutzen, und irgendwann habe ich meinen Vornamen Lino als Usernamen bekommen. Das erste Mal nervig wurde es 2009, als ein französischer Rapper namens Lino auf Tour gegangen ist in Frankreich. Und immer, wenn irgendein Radiosender von dem Musik gespielt hat, oder Leute angekündigt haben, aufs Konzert zu gehen, haben sie mich verlinkt. Irgendwann kam der Rapper selbst und meinte „Hey, ich bin dieser supererfolgreiche Rapper und hätte jetzt gern deinen Usernamen“. Ich habe Nein gesagt und dann war das auch irgendwann egal. Aber 2017, glaube ich, ging es dann los, dass Leute mich gefragt haben, ob sie meinen Account haben können. Weil dieser K-Pop-Sänger einer mittlerweile sehr bekannten Gruppe in Korea heißt halt „Lee Know“.

Also nicht einmal genau wie du?

Das kommt wohl dadurch, dass K-Pop auch sehr stark im japanischen Raum vermarktet wird. Und in Katakana, also der japanischen Silbenschrift, wird aus „Lee Know“, wenn man es in unsere lateinische Schrift transkribiert, „Lino“. Und deswegen waren die Leute halt scharf auf meinen Account. Am Anfang habe ich einfach gesagt „Nein, das ist mein Vorname, den gebe ich nicht her.“ Und dann wurde das immer mehr und immer mehr und irgendwann habe ich angefangen, die Leute zu blocken.

Und das hat sich schnell rumgesprochen?

Oft war es dann halt so, dass irgendein größerer Account mit vielen Followern irgendwas getwittert hat, weil ich ihn geblockt habe oder was auch immer. Dann haben die Leute halt das Spielchen gemacht: "Retweete das, wenn du von Lino blockiert wurdest" oder sowas. So kam das halt immer wieder in meine Sphäre. Dann habe ich irgendwann angefangen, alle Follower von diesen Accounts auf einmal weggeblockt habe. Und das wurde dann irgendwann so, so nervig. Weil die Leute das Gefühl hatten, sie gehören nur zu diesem internen Club, wenn ich sie blockiert habe. Es ging so weit, dass manche mich dann einfach angeschrieben haben mit "Block mich jetzt".

Also meinen Twitter-Alltag würde das doch erheblich verkomplizieren. Nervt das nicht?

Irgendwann habe ich angefangen, das zu automatisieren. Weil das ist halt in keiner Weise darstellbar, was das auch mit meinem Account macht. Es wäre mir ja egal, prinzipiell, wenn die Leute nicht in meine Unterhaltung mit irgendwem reinbrechen und hundert, zweihundert, fünfhundert stupide Gifs von ihren Stars beim Tanzen posten würden.

Wie kriegst Du das hin, dass Du so viele Accounts blockierst?

Das Blocken ist die einzige Aktion, die du auf Twitter unlimitiert machen kannst. Ich habe einen relativ leistungsfähigen Server in Frankfurt, der eine Liste abarbeitet, den habe ich mir irgendwann angemietet, weil ich keinen Bock darauf hatte, dass mein Laptop die ganze Zeit rödelt im Hintergrund. Das sind fünfzehn, zwanzig Dollar im Monat. Und mein Stundenlohn ist im Zweifelsfall höher als das, was ich bezahlen würde, wenn ich das alles von Hand mache. Ich will ja auch arbeitsfähig bleiben.

Und hast du jetzt einigermaßen Ruhe?

So sieht ein Blick auf Linos Nachrichten aus

Ich hatte vor einer Woche den Fall, dass ein paar Leute durchgekommen sind aus der russischen K-Pop-Community, von der ich nicht wusste, dass sie existiert. Dann hab ich ein paar große russische K-Pop-Accounts auf meine Blockliste hinzugefügt, dann war’s okay. Dann hatte ich die saudi-arabische K-Pop-Community am Hals, von der ich nicht wusste, dass es sie gibt. Wieder dasselbe Spiel. Ab und zu ein bisschen justieren, dann geht’s wieder. Zu der absoluten Hochphase, wo ich mengenmäßig viel blockiert habe, war Twitter für mich quasi unbenutzbar, weil ich habe wirklich gar keine Timeline mehr gesehen. Ich habe gar nichts mehr mitbekommen, weil so viel Interaktion kam, die dann sofort wieder gelöscht wurde.

Kriegst du mit, wie die Leute auf deine Block-Aktionen reagieren?

Das ist ganz unterschiedlich. Zum Teil war es so, dass die Leute mich angeschrieben haben, ganz vernünftig. Ich habe auch ein paar Leuten geantwortet und konnte sehen, ob sie mich verstanden haben oder das gescreenshottet haben und nur Aufmerksamkeit generieren wollten. Mir tut das ja auch leid, weil jeder Mensch, der geblockt wird, erfährt erstmal Zurückweisung. Und das tut ja auch erstmal in einem gewissen Ausmaß weh, weil man keinen Grund sieht. Aber was soll ich machen?

Hast du schon einmal überlegt, einfach aufzugeben?

Ja klar, habe ich. Aber am Ende bin ich auch stur. Ich dachte, ich probiere das jetzt und wenn es nicht funktioniert, dann lasse ich es einfach. Erfahrungsgemäß ist auch irgendwann wieder Ruhe.