"Manifesto" So reiht sich die Autobiografie von Bernardine Evaristo in ihr literarisches Ausnahme-Werk ein

Es ist ein Versprechen, das Bernardine Evaristo zu Anfang ihrer Autobiografie "Manifesto" gibt: "In jeder und jedem von uns steckt ein Manifest, das im Lauf unseres Lebens zutage tritt, sich durch unsere Erfahrungen verändert und neu ordnet. Dies ist meines."

Und das Versprechen des Buchtitels löst sich am Ende ein. Auf den letzten beiden Seiten fasst die 62-jährige Autorin zusammen, was sie aus ihrem bisherigen Leben mitnimmt: "Wenn politische Parteien Manifeste schreiben, dann geht es darum, was sie tun werden: 'Wir machen das und dieses und jenes.' Dass sie das nur selten umsetzen, ist uns klar. Aber sie sagen: 'Das werden wir tun.' Mein Manifest handelt hingegen davon, was ich bereits getan habe, wer ich war und woran ich glaube."

Evaristo erzählt ihre eigene Geschichte

Ein solcher Glaubenssatz der Schriftstellerin ist, dass wir uns alle in Geschichten wiederfinden müssen. Und so erzählen ihre Romane von Figuren, die bisher selten in der Literatur vorkamen: Eingewanderte, Schwarze, Homosexuelle, Frauen. In "Manifesto" erzählt Evaristo nun ihre eigene Geschichte. Und die beginnt im Süden Londons, als viertes von acht Kindern einer weißen Britin und eines Schwarzen Nigerianers.

Evaristo schreibt über diese Zeit: "Das Land, in dem ich in den 60er und 70er Jahren groß geworden bin, steckte noch in den Nachwehen des Zweiten Weltkriegs. Es war ein sehr grauer Ort. Viel monokultureller als heute. Der Rassismus war in der damaligen Gesellschaft viel stärker verankert. Es gab kaum People of Color. Oder sie waren unsichtbar. In der Gegend, in der ich aufgewachsen bin, waren wir eine der wenigen Schwarzen Familien – und es fühlte sich so an, als wären wir die einzige: In einer Gesellschaft, die Schwarzen gegenüber feindlich eingestellt war, stachen wir heraus."

Ein Blick für Ambivalenzen

Das Cover von Evaristos "Manifesto". Rowdys warfen der Familie die Scheiben ein. So oft, dass sich die Reparatur kaum lohnte. Indem Evaristo in ihrer Autobiografie über Erlebnisse wie dieses schreibt, verdeutlicht sie, wie tief Rassismus in der britischen Gesellschaft verankert war und ist. Und zwar auch in ihrer eigenen Familie: So war Evaristos Großmutter alles andere als begeistert, als ihre weiße Tochter einen Schwarzen heiratete.

Evaristo berichtet in "Manifesto": "Es ist bezeichnend, dass wir zwar Nanas einzige Enkelkinder waren, sie aber keine Bilder von uns neben den anderen Familienfotos bei sich im Haus stehen hatte, bis auf eines von meiner ältesten Schwester, der Erstgeborenen, als noch sehr kleinem und bildhübschem Baby. Zur Erleichterung meiner Großmutter war es längst nicht so dunkel wie mein Vater. Als einer meiner Brüder eine weiße Frau heiratete, schaffte es ein Foto der beiden ebenfalls auf ihre Fensterbank."

Persönliche Anekdoten berühren - Phrasen stören

Zugleich beschreibt Evaristo ihre Großmutter in ihrem Buch als liebevolle und kämpferische Frau aus der Arbeiterklasse. Eine, die all ihren Enkelkindern eine kunterbunte Decke häkelte und die Rabattmarken sammelte, um ihnen Schuhe für die Schule zu kaufen. Diesen Blick für Ambivalenzen kennt man auch aus Evaristos Romanen. Nun richtet sie ihn also auf sich selbst. Ihre Familiengeschichte ist dabei eines von mehreren Kapiteln oder besserer gesagt, sie ist eine von mehreren Kategorien, anhand derer Evaristo ihr bisheriges Leben Revue passieren lässt.

Neben der Familie sind da auch die Orte, an denen sie gelebt hat. Die Frauen und Männer, mit denen sie Affären und Beziehungen verbinden. Ein anderes Kapitel widmet sich Theatergruppen, Literatur und politischen Kämpfen, die sie geprägt haben. Und leider ist da auch ein Kapitel zur "Persönlichkeitsentwicklung": Das eigene Ich verbessern, an sich selbst wachsen. Evaristo schreibt etwa: "Ich rede mich selbst schon wieder aus der Enttäuschung heraus, noch während ich sie erlebe, sodass ich gar nicht erst in die Abwärtsspirale des Selbstmitleids gerate." In Momenten wie diesen klingt das Buch wie eine Mischung aus Phrasenkalender und Coachingseminar.

Ein Buch wie Bonusmaterial auf einer DVD

Cover des Evaristo-Bestsellers "Mädchen, Frau, etc." (2021). In seinen guten Momenten schafft es "Manifesto" aber, einen mit persönlichen Anekdoten zu berühren: Die fehlenden Fotos auf der Fensterbank der Großmutter bleiben genauso in Erinnerung wie eine rote Baskenmütze. Die trägt Evaristo in der Oberstufe stets schräg auf ihrem Afro, um den Spießern of Suburbia den modischen Mittelfinger zu zeigen. Sich klein machen, um ja nicht anzuecken, das ist nicht Evaristos Sache. Aus dem Mädchen, das als Außenseiterin im Süden Londons aufwuchs, ist eine Kämpferin geworden. Dazu passt auch der Untertitel des Buches: "Warum ich niemals aufgebe".

Für Fans von Evaristo ist "Manifesto" wie das Bonusmaterial auf einer DVD: Man braucht es nicht unbedingt, aber es ergänzt den Hauptfilm mit Behind-the-Scences-Content. Allen anderen ist zu raten: Auf jeden Fall erstmal den preisgekrönten Roman "Mädchen, Frau etc." lesen. Denn der ist wirklich ganz große Literatur.