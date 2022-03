Meinung Unkenrufe nach Männlichkeit spielen Putin und Neo-Nazis in die Karten

Vor zwei Wochen habe ich auf einen Zündfunk-Artikel zahlreiche „nette“ Kommentare bekommen. Einer davon: „Dass so ein Artikel von einem Mann geschrieben wird, ist wirklich erbärmlich.“ Ich hatte die These aufgestellt, dass der Krieg in der Ukraine neue, alte Männlichkeitsbilder hochspült. Dass Konservative in Deutschland das Leid der Zivilbevölkerung in der Ukraine ausnutzen, um Progressivität zu diskreditieren, dass die politischen Folgen davon in Deutschland Aufrüstung, Patriotismus und Militarisierung sind, und dass Männer wie Vitali Klitschko, die öffentlich erklären, bereit zu seien, für ihr Land zu sterben, in Deutschland vor den konservativen Karren gespannt werden.

"Arme wie Streichhölzer und ein Rückgrat aus Gummi"

Die Reaktionen darauf klingen so: „Die Weicheier vom Öffentlich Rechtlichen Rundfunk werden von den Klitschkos gerne eine Woche für ein Praktikum genommen. Aber Ferdinand muss ohne Lastenfahrrad anreisen.“ Oder so: „Wer wie Ferdinand Meyen Arme wie Streichhölzer, ein Rückgrat aus Gummi und sein Leben lang Komplexe gegenüber männlichen Vertretern seines Geschlechts hat, der muss diese Rollenbilder ja verurteilen.“

Ok, ein paar böse Kommentare in den sozialen Netzwerken sind noch kein Beleg für eine neue, alte Männlichkeit. Doch dann kamen die vielen Medien-Beiträge von Männern, die jetzt verkünden, dass der moderne Mann zu verweichlicht ist. Am heftigsten: Tobias Haberl, der auf Spiegel-Online schreibt: „Der deutsche Großstadtmann kann kochen, trägt gepunktete Socken und hat sich von der Streitkultur seiner Väter verabschiedet. Ihm fehlt die nötige Härte für eine Welt, in der sich nicht jedes Problem wegdiskutieren lässt.“

Der moderne Großstadtmann - zu weich für den Krieg?

Auch wegen solcher Texte sieht der Philosoph Harald Welzer gerade „den totalen Rollback“. Sprache und Gesellschaft militarisieren sich. Als nächstes erscheint ein Text, der behauptet, dass Männer, die Hantel-Training, Fleisch-Essen, Koma-Saufen und 300 auf der linken Autobahn-Spur nicht geil finden, nicht mehr geeignet sind für Kriegs-Zeiten wie diese.

Der Rollback ist aus zwei Gründen Besorgnis erregend. Der erste: Maksulinismus ist seit Jahren das Markenzeichen von Rechten und Neo-Nazis. Sagt der Undercover-Autor Tobias Ginsburg. Er erklärt, dass man den Ruf nach mehr Männlichkeit in sämtlichen rechtsterroristischen Manifesten der letzten Jahre lesen konnte. Von Christchurch bis Halle und Hanau. Die Idee laut Ginsburg: „Der Feminismus lässt die Gesellschaft verweichlichen. In der westlichen Welt gibt es keine harten weißen Männer mehr, die Gesellschaft stirbt aus!“

Maskulinismus als Strategie der neuen Rechten

Tobias Ginsburg war mehrere Jahre bei Männer-Rechtlern und den Kriegern des Patriarchats unterwegs, in Alt-Right-Kreisen, in Burschenschaften und bei rechten Rappern. Er hat darüber ein Buch geschrieben mit dem Titel: „Die letzten Männer des Westens“. Sein Argument: Anti-Feminismus ist die Hauptstrategie der neuen Rechten. Ginsburg erzählt: „Viele wissen auch, wenn ich Leute ins rechte Lager ziehen will und sage: ‚Ausländer sind böse und der Jude ist Schuld‘, komme ich nur so mittelgut an. Wenn ich aber sage: ‚Hey Leute, das mit dem Feminismus geht jetzt aber viel zu weit‘, hast du einen ganzen Stammtisch der sagt: ‚Jawoll!‘“

Auch Wladimir Putin wünscht sich eine maskuline Weltordnung

Und neu ist das mit der Männlichkeit und den rechten Kreisen ja eh nicht: „Flink wie Windhunde, Zäh wie Leder, hart wie Kruppstahl.“ So beschrieb Adolf Hitler einst junge deutsche Männer. Und der zweite Grund: Militarisierung und die Rückkehr in eine archaische Welt sind genau das, was Wladimir Putin erreichen möchte. Meint die Friedensforscherin Leandra Bias vom Swisspeace Institut: „Putins Außenpolitik fundiert seit Jahren auf einem Antifeminismus, weil er den Westen als verweichlicht und verweiblicht bezeichnet. Er redet von Homokratie statt von Demokratie, von Gayropa statt Europa. Und insofern glaube ich, dass wir diesem Narrativ wirklich standhalten müssen und sagen müssen: Nein!“

Männer, umarmt euch!