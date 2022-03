Petition für Luftbrücke in die Ukraine "Ich fordere eine sichere Evakuierung – wo humanitäre Busse nicht bebombt werden"

Die Situation für Menschen in der Ukraine gilt als katastrophal. Viele Evakuierungen scheitern, Ankommende berichten von Hunger, Durst und Leichen. Auch in Deutschland warten viele darauf, ihre ukrainische Familie sicher in Empfang nehmen zu können - so auch Anna Zhukovets. Die aus Mariupol stammende Studentin hat eine Online-Petition für eine Luftbrücke in die Ukraine gestartet.

Anna Zhukovets wurde 1997 in Mariupol (Ost-Ukraine) geboren und zog 2002 als Kontingentgeflüchtete nach Deutschland. Sie lebte zwei Jahre in Paris, wo sie bei ARTE France arbeitete. Seit 2018 studiert sie Dokumentarfilm-Regie und Fernsehpublizistik an der HFF München. Anna setzt sich für die Sichtbarmachung osteuropäischer Identitäten ein. Sie ist Fotografin, Regisseurin und Editorin.

Zündfunk: Anna, deine Familie kommt aus Mariupol. Bisher hat sie es noch nicht herausgeschafft. Welche Nachrichten erreichen dich aus der Ukraine?

Anna Zhukovets: Ich unterhalte mich mit den Menschen vor Ort mit Freunden und Familienangehörigen. Nun ist es so, dass der Kontakt seit dem 2. März nicht mehr da ist und man nur noch alle zwei Wochen mal ein Lebenszeichen hört. Als Beispiel hat mir ein Mädchen, das ich auch persönlich kenne, ein Video geschickt, was sie am 7. März aufgenommen hatte. Man sah Menschen in Mariupol, die in ihren Höfen versucht haben, Feuerstellen zu machen, um ihre Reste an Essen irgendwie aufzuwärmen. Ich habe auch Videos gesehen, wo Menschen versucht haben, aus Schnee Wasser zu machen. Ich habe Orte gesehen, die meine Kindheitsorte waren, wie zum Beispiel die Polytechnische Universität, wo mein Opa sein Leben lang Dozent war für Festigkeitslehre. Das wurde komplett zerbombt. Genauso wie die Geburtenklinik, oder das Drama-Theater in Mariupol, wo ich noch vor wenigen Monaten war und sogar ein Video aufgenommen habe. Da habe ich mir als Kind Theaterstücke und Aufführungen angeschaut. Und meine Familie ist immer noch gefangen, zusammen mit mehr als Hunderttausend Menschen. Ursprünglich war die Einwohnerzahl 450.000 in Mariupol, für mich ist es daher eine Auslöschung meiner Identität, eine Auslöschung von so vielen Familiengeschichten. Ich versuche, mich immer übers Rote Kreuz zu informieren, und selbst die bezeichnen die Zustände dort als apokalyptisch. Es liegen Leichen auf der Straße, so, dass sie nicht mehr beerdigt werden können. Anfangs hat man Massengräber gebaut, aber mittlerweile kann man nicht mehr. Das heißt, man beerdigt die Menschen in den Höfen, oder man beerdigt sie gar nicht mehr, weil das lebensgefährlich ist.

Du schilderst sehr eindrücklich die Zerstörung und auch wie du persönlich betroffen und involviert bist. Du kennst die Orte, du kennst Menschen, du hast Familie dort. Wenige Tage nach Kriegsbeginn hast du eine Online-Petition gestartet, in der du eine Luftbrücke für die Ukraine forderst. Gab es einen konkreten Moment, der nicht dazu bewogen hat, das zu starten?

Menschen sitzen um ein Feuer in der von Bomben und Panzern zerstörten Hafenstadt Mariupol. Ich habe jeden Tag, stündlich, mit allen Menschen telefoniert, die vor Ort waren, die ganze Zeit. Ich habe jedes Gespräch aufgenommen auf Kamera, um es zu dokumentieren. Und ich habe gehört: "Hey, wir haben kein Gas mehr", und "Oh, und seit heute haben wir kein Wasser". Spätestens, als ich gehört habe "Wir haben kein Gas mehr", war mir klar, dass alles nach humanitärer Katastrophe klingt. Man kann sich vorstellen, wie lange man ohne Wasser aushält, wie giftig und gefährlich das auch einfach ist, Schmelzwasser zu trinken, oder gar kein Wasser zu haben. Wie gefährlich es ist, gar keine Medikamente zu haben, gar keine Wärme bei Minusgraden, gar keine Nahrungsmittel und sich wochenlang nicht zu waschen. Das sind so unwürdige Lebensbedingungen, das sind gar keine Lebensbedingungen. Das ist ein Fakt. Und wir schauen zu.

Die Petition richtet sich an die Politik, konkret an die EU-Kommission, an Bundeskanzler Scholz und an Außenministerin Baerbock. Was sind denn die konkreten Forderungen?

Die konkreten Forderungen sind erstens, dass die Menschen versorgt bleiben. Dass die Menschen elementare Bedingungen haben, um ihr Überleben zu sichern. Zunächst habe ich gefordert, die Menschen brauchen Wasser, die Menschen brauchen Wärme und sie brauchen irgendwie einen Kontakt zur Außenwelt. Denn all das wurde ja gekappt. Es sind immer noch Hunderttausende Menschen eingekesselt. Deshalb habe ich erst mal eine Luftbrücke gefordert. Natürlich habe ich daraufhin sehr viel Kritik bekommen zum Thema "Ausbruch des dritten Weltkriegs" und die Unmöglichkeit davon. Mittlerweile hat sich das ein bisschen verschoben. Ich fordere eine sichere Evakuierung, wo humanitäre Busse nicht beschossen werden, nicht bebombt werden, dass humanitäre Korridore nicht voller Landminen sind. Das fordere ich, dass die Menschen sicher evakuiert werden.

Tatsächlich hat uns auch heute die Nachricht von Präsident Selenskyj erreicht, das nach seinen Angaben, russische Truppen Flüchtende auf einer eigentlich zuvor vereinbarten Route gefangengenommen haben. Das unterstreicht auch noch mal die Virulenz deiner Forderung, dass es diese sichere Evakuierung braucht. Was wir uns noch fragen: Spätestens seit Beginn des Krieges gibt es Zivilschutz, es wurde der EU-Katastrophenschutz aktiviert, es gibt Hilfsgüterlieferungen und Konvois mit Stromgeneratoren, Atmungsgeräten und Hilfsgütern. Inwiefern unterscheidet sich das noch mal von dem, was du forderst?

Evakuierung in Mariupol. Das Problem ist: Viele Hilfskonvois und Güter kommen einfach nicht in diese Stadt rein. Es muss einfach eine politische Lösung her. Wie können ehrenamtliche Mitarbeiter, Menschen und Hilfsorganisation sicher nach Mariupol hinein? Ich weiß, dass ist eine utopische Frage gerade, aber man muss doch irgendwie eine Lösung finden. Eine, bei der wenigstens diese Hilfsorganisation reinkommen können und auch nicht nur einige Orte versorgen, sondern die ganze Stadt. Mariupol ist ja keine kleine Stadt. Die ist von der Größe ungefähr so groß wie ein Kiev oder Miami. Journalisten sind nicht mehr vor Ort. Man kann also auch gar nicht mehr so richtig die Lage dokumentieren und was da für Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen von statten gehen in diesem Ort. Das ist für mich auch ein gigantisches Problem. Das heißt: Ich fordere, dass Hilfsorganisation den maximalen Schutz bekommen und, dass sie die ganze Stadt versorgen können. Dass sie erst reinfahren und dann die Menschen evakuieren. Wenn man jetzt nicht eingreift, dann schaut man einfach nur bei Kriegsverbrechen zu.

Du forderst eine humanitäre Luftbrücke, Hilfsgüter, die geliefert werden, und Fluchtkorridore für die Ukraine jetzt in deiner Online-Petition. Die haben mittlerweile über 141.000 Menschen unterschrieben. Siehst du das als ein Erfolg?

Ich sehe, dass 141.000 Menschen die Idee als sinnvoll erachten und sie wahrscheinlich im Namen der Humanität und der Menschlichkeit unterzeichnet haben. Dass sehe ich als erstes. Was ich aber eigentlich sehen möchte, ist, wie meine Familie und Tausende von Familien evakuiert werden. Es ist natürlich schön, wenn theoretisch ein Gedanke funktioniert und bejaht wird. Mir geht es aber in erster Linie nicht um die Bejahung meiner Idee, sondern um die Rettung von zivilen Menschen und meiner Familie. Ich würde mir deshalb für die kommende Zeit wünschen, dass Betroffenen in allen Diskursen mehr zugehört wird. Dass Betroffene aus der ukrainischen Diaspora, die diesen Krieg miterlebt haben und die betroffen davon sind, zugehört wird. Denn oftmals kommt so ein Phänomen des "West-Splainings" aufkommen kann.

West-Splaining? Das musst du erklären.

Man versteht darunter: Wenn Menschen aus Westeuropa, oder deutsche Staatsbürger*innen, anderen Betroffenen wie zum Beispiel mir, erklären wollen, wie der Krieg funktioniert. Ich wurde zum Beispiel schon mitten auf der Straße als Faschistin bezeichnet, weil ich Russisch gesprochen habe. Ich kann leider kein Ukrainisch. In Mariupol wird mehrheitlich Russisch gesprochen. Das wird aber oft vergessen. Und wenn man mich dann als Faschistin bezeichnet, zusammen mit einer ukrainischen Geflüchteten, mit der ich spazieren war, dann finde ich das wirklich problematisch. Es ist sehr traumatisierend.

Viele Menschen aus der Ukraine sind multiethnisch. Schauen wir zum Beispiel auf meine Familiengeschichte: Ich habe jüdische Wurzeln. Ich habe ukrainische, belarussische, polnische und russische Wurzeln. Viele Menschen verstehen das aber, glaube ich, nicht. Denn sie haben sich nie mit Osteuropa auseinandergesetzt. Warum auch? Man lebt ja im privilegierten Westeuropa. Ich habe als Kind immer gesagt: "Ich komme aus der Ukraine". Da kam dann ganz, ganz oft: "Ah, du bist also Russin". Ich finde, Deutschland sollte sich vielmehr über Osteuropa belesen. Über die Geschichte Osteuropas, die Geschichte der Ukraine und über den Kriegsverlauf. Und vor allem sollten wir Betroffenen zuhören, denn nur so ist ein Austausch möglich. Das würde ich mir für die Zukunft wünschen.