"Wetten, dass?" Wie Klimaaktivist Marten Reiß 50.000 Euro Gewinnsumme für Lützerath einsetzen will

Der 41-jährige 3D-Grafiker hatte gewettet, dass er innerhalb einer Minute unter 2.052 Fingerabdrücken einen willkürlich ausgetauschten Abdruck finden kann – was er auch problemlos schaffte. Sein Auftritt wurde von Klimaaktivisten im Publikum begleitet. Sie hatten zuvor in den sozialen Netzwerken für die Wette aus Lützerath geworben.

Da gab es im Vorfeld drei konkrete Ideen: Einmal stand ein gemeinnütziger Verein, der Lützerath unterstützt, zur Auswahl. Dann gibt es eine Genossenschaft hier in der Gegend, die Grundstücke kauft, damit der Energiekonzern sie nicht kaufen kann, um sie abzureißen. Und dann war da noch die Idee, einen Teil an eine Flüchtlingsorganisation zu spenden, weil wir es wichtig finden, das Thema Klimakrise mit dem Antirassismus zu verknüpfen. Da die Klimakrise auch ganz viel mit Rassismus zu tun hat.

Ja, das wird sich zeigen. Wir haben so ein bisschen die Hoffnung, dass sich RWE, Polizei und Politik nicht einig werden diesen Winter. Das Ding ist ja, sie müssen das schon in dieser Rodungs-Saison machen. Die endet dann am 1. März, an meinem Geburtstag. Wenn wir durchhalten, wäre das natürlich toll, weil dann mindestens ein weiteres Jahr gewonnen wäre für Lützi.