"Hey What" Das neue Album von LOW ist eine akustische "Hörausforderung"

Schon nach 38 Sekunden gibt es die erste, man könnte sie “Listening Challenge” nennen. Low testen unsere Audio-Geduld, aber nur kurz, dann beginnt der Gesang von Alan und Mimi und die Zweifel sind weg, dass sich es gleich zu Beginn der neuen Low-Platte um einen technischen Defekt handelt. Während die Vocals der beiden schön klar bleiben, schmiert die Musik im Hintergrund dann allmählich ab.

Am Ende kehrt der CD-Hänger zurück – für eine ganze Minute - bevor er sich zum Beat des nächsten Stücks mausert „All Night“. Mehr als die Hälfte dieses Liedes verbringen Low damit, es einzunebeln und verschwinden zu lassen.

Als ob die Plattennadel verdreckt wäre

Das Stück, in dem das Ehepaar Alan Sparhawk und Mimi Parker mantra-artig den Titel wiederholen, wird in fünf Minuten erst auf- und dann wieder abgebaut. Dabei gehen sie technisch raffiniert vor: Sie lassen es einfach so klingen, wie es jeder Vinyl-Fan schon oft erlebt hat: es klingt so, als ob die Plattennadel verdreckt wäre und jemand bitte den Staub wegpusten müsste.

Als nächstes hören wir den Sound eines kaputten Senders. Ja, der ist richtig eingestellt. Und wurde schon so kaputt aufgenommen. Nicht von einem DJ aus Berlin oder einem Hyper-Pop-Act aus London, die uns sonisch herausfordern wollen. Sondern von einer Band.

Ein Spiel mit vermeintlichen Unsauberheiten

Bands, haben in den letzten Jahren ja eher selten einen Beitrag in Sachen Klangforschung geleistet. "It isn't something you can choose between", singen Sparhawk und Parker in "Days Like These", wobei die erste Hälfte der Zeile sauber und die zweite Hälfte verzerrt daherkommt.

Au, ist das normal so? Das ist doch übersteuert!? Aber es ist so aufgenommen! Das Ehepaar aus Duluth, Minnesota, ist so frei. Von ihnen können wir noch was lernen: Abstraktion, Widerständigkeit, das Spiel mit vermeintlichen Unsauberheiten.

Fehler ist King

Am Ende haben Low dann aber vielleicht Zweifel, ob die Rechnung mit dem Experiment aufgeht. In “More“ singen Mimi und Alan: “It must be wearing off” - “die Wirkung muss nachlassen”.

