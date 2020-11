Wahnsinnig gut! Lounge-Konzert im Nachtmix mit Ariel Sharratt und Mathias Kom aus Kanada

"Du siehst heute Abend so arbeitslos aus", singt Mathias Kom im Eröffnungssong und Ariel Sharratt antwortet: "Dafür habe ich Streichhölzer und Taschenlampe mitgebracht." Im Eröffnungs- und Titelstück des Albums geht es also erstmal um nicht bezahlte Stromrechnungen und die Folgen.

Ariel Sharratt & Mathias Kom stehen inhaltlich den frühen Folkies aus der Hippiezeit fast näher als ihren modernen Antifolk KollegInnen. Ihre Kritik am Kapitalismus, an den alles beherrschenden Technologien, den Veränderungen der Gesellschaft und der Arbeitswelt fällt humorvoll, beinahe satirisch aus, was in den Sechzigern zwar selten, aber doch vorkam. Kein Wunder, dass sich die beiden ein Stück von der einflußreichen Songwriterin, Musikerin und politischen Aktivistin Malvina Reynolds vorgenommen haben, deren Songs auch Joan Baez und Pete Seeger gesungen haben.

Es wirkt zunächst paradox, dass auf einem Folk Album, Jeff Bezos, der Chef von Amazon, thematisiert wird und auch Alexa. Aber der Sound dazu fällt, so wie auch das Video zum Song "ALEXA", sehr handgestrickt aus; kleine elektronische Einsprengsel dürfen sein.

Das Cover des ersten Albums von Ariel Sharratt und Mathias Kom zierte eine Collage aus den Gesichtern jeder Menge Promis. Auf der jetzt Erschienenen sehen wir eine ähnliche Collage, diesmal mit Gesichtern von klassisch arbeitenden Menschen und Promis, die heißen diesmal aber: Karl Marx, Pete Seeger, Woody Guthrie und …. Barbie.

"Never Work" heißt dieses zweite Album der beiden Musiker. Es ist aber eher die romantische Vorstellung einer friedlichen Revolution, die hier anklingt und ein Album voller Harmonie trotz deutlicher Positionierung.

Umso mehr freuen wir uns sakrisch, dass Ariel Sharratt und Mathias Kom für Karl Bruckmaiers Lounge-Konzert-Reihe im Nachtmix eine extra Stunde "wahnsinnig gute" Musik aufgenommen haben. Zu hören am Samstag, 12.12.2020 um 23.05 Uhr im Nachtmix, Bayern2 und im Stream.

