Exklusiv im Nachtmix Lounge-Konzert mit Alex Rex

Alex Neilson ist eigentlich Englänger, in Leeds aufgewachsen, hat sich aber in Glasgow niedergelassen und dort die mehr als seltsamen Trembling Bells gegründet, deren gemeinsame Platte mit Bonnie „Prince“ Billy selbst aus dem an Überraschungen nicht gerade armen Gesamtwerk von Will Oldham heraussticht. Nachtmix-relevant sind sicher auch seine Kollaborationen mit Baby Dee, mit Shirley Collins und eben mit Alasdair Roberts.