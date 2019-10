Nachtmix präsentiert Lounge-Konzert mit Simon Joyner

Live zu Gast im November bei Karl Bruckmaier in der Bayern2-Nachtmix-Lounge: Simon Joyner

Simon Joyner ist ein seit den frühen 90ern aktiver Musiker aus Omaha, NE. Seine Platten erschienen auf kleinen, feinen US Labels (Woodsists, JagJaguar, Shrimper, Team Love) und Leute wie Beck, Bright Eyes, Kevin Morby, John Peel (RIP), oder hier in Deutschland Gisbert zu Knyphausen zählen zu seinen Fans oder sehen sich beeinflusst.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Simon Joyner - Tongue of a Child (Official Audio)

Joyner's Songwriting ist subtil, sein Vortrag ist brüchig und zugleich sehr kraftvoll und eindringlich. Musikalisch oft minimalistisch ist er wagemutig, und lässt Unvorhergesehenes zu. Mittlerweile erscheinen seine Platten auch in Europa, beim Hamburger Indielabel BB*ISLAND.

Sein 2017 dort erschienenes Album "Step Into The Earthquake" wurde von den Kritikern allseits gelobt und landete emtentsprechend auch in der Jahtresbestenlisten des Rolling Stone Magazins.

Nun erscheint am 25. Oktober ein neues Album, "Pocket Moon" und Simon Joyner kommt im November auch für ein paar Solokonzerte nach Europa - unter anderem auch in unser Nachtmix-Studio für eine kleine Session - wir freuen uns immens!