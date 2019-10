Nachtmix präsentiert Lounge-Konzert mit Sam Prekop, John McEntire und Stefan Schneider

Stefan Schneider (früher ro rococo rot, Kreidler) wandte sich per Mail an Thomas Meinecke, ob neben einem Konzert in einer Münchner Galerie noch etwas im Radio möglich sei. Der wiederum fragt Comrad Bruckmaier. Et voila: Schon haben wir Platz gemacht für Schneider, Sam Prekop (Sea & Cake) und John McEntire (Tortoise) und ihre elektronische Weiterentwicklung des Genres Postrock - wären wir ja schön blöd, wenn nicht. Genießen Sie dieses Trio (oder handelt es sich um ein Duo plus Solo-Act?).

Natürlich im Nachtmix auf Bayern 2.