Live is Life Das sagen Veranstalter*innen und Künstler*innen zur verheerenden Situation der Live-Industrie

Lene Popp, soloselbstständige Lichttechnikerin

„Die Touren vom Frühjahr wurden auf den Herbst verschoben und jetzt vom Herbst auf nächstes Jahr. Von heute auf Morgen ist alles zusammengebrochen, was im Kalender stand fürs ganze Jahr. Innerhalb eines Tages wurden alle Einkünfte abgesagt. Ich habe angefangen mit so Aushilfsjobs, im Baumarkt oder ich über Freunde Aufträge bekommen, ich habe zum Beispiel Betontreppen abgeschliffen oder Architekturmodelle gebaut.“

Bela B, Die Ärzte

„Unsere Crew ist uns sehr nah und wir mussten unsere Tour jetzt um ein Jahr verschieben. Wir wissen, dass sie das ganze Jahr über keine Jobs hatten und inzwischen wirklich Existenzängste haben. Das ist wirklich krass. Wir unterstützen „Alarmstufe rot“ und hoffen, dass wir die Politiker dazu kriegen, diese Riesenbranche, diese 1,4 Millionen Menschen, zu sehen und zu unterstützen.“

Veronika Vross, Organisatorin der Demo „Aufstehen für Kultur“

„Unsere Kultur ist seit Monaten in akuter Gefahr im Keim erstickt zu werden. Wir werden seit Monaten vernachlässigt, vergessen von der Politik. Viele von uns fühlen sich eigentlich, als ob sie mit einem Arbeitsverbot belegt worden sind. Es geht uns nicht nur ums Geldverdienen, wir wollen einfach unserem Beruf nachgehen, unserer Berufung, unserer Leidenschaft.“

Till Brönner, Jazzmusiker

„Wir sind keine Minderheit. In Deutschland leben 83 Millionen Menschen. Die Hauptsteuerlast liegt nur bei 16,5 Millionen Menschen. 1,5 Millionen davon sind wir und wir liegen damit auf Platz 2 der Beschäftigtenzahlen. Und bis heute gibt es kein funktionierendes Hilfsprogramm, dass dieser Tatsache ernsthaft Rechnung trüge.“

Eva Mair-Holmes, Betreiberin des Labels Trikont

„Ich finde, das Geld steht uns zu. Ich will nicht das Gefühl haben, das sind Almosen. Beim Begriff ‚Systemrelevant‘ da hätte ich schon kotzen können, ehrlich gesagt. Wir müssen uns – und da waren wir nachlässig – wieder viel mehr vernetzen. Wir könnten eine Lobby sein, aber da müssen die Kreise größer werden. Es kann nicht jeder für sich kämpfen.“

Niko Strnad, Bang Bang Concerts

„Alle um mich rum sind betroffen: Das sind die Wirte, die Musiker, Veranstalter, Booker, die Security-Mitarbeiter, die Tontechniker, deren Schicksale mich betroffen machen. Ich bin Optimist, aber es wird auch für mich langsam schwierig, den Kopf hochzuhalten. Weil die Perspektiven schwinden und wir einfach nicht wissen, wann wir mit einem Normalbetrieb weitermachen können. Dieser Winter wird einigen das Genick brechen, finanziell. Das bedeutet, dass danach nur noch wenige da sind. Und der Bedarf ist ja da: Die Leute lechzen nach Kultur.“

Matthias Gibson, Backstage Heroes e.V.

„Die Leute, die im Hintergrund ein Konzert ermöglichen: Caterer, Toningenieure und so weiter, die fallen alle durchs Raster. Wenn die selbständig sind, hilft denen im Moment nicht ein einziges Hilfsprogramm.“

Roland Hefter, Liedermacher

„Wir wollen mit Kunst und Kultur natürlich keine Menschenleben gefährden. Aber Künstler dürfen nicht einfach ihren Beruf verlieren. Weil wenn einer ein halbes Jahr keine Geige spielt, weil er Fliesen legen muss, dann kann er nach einem halben Jahr nicht mehr im Orchester spielen. Die Kultur muss am Leben erhalten werden, sonst geht das nämlich alles kaputt.“

Christian Kiesler, Target Concerts und Verband der Münchner Kulturveranstalter

„Die größte Gefahr dieser Krise und der schleppenden und mangelhaften Unterstützung ist, dass eine sehr vielfältige und auch sehr gute kulturelle Landschaft gefährdet wird und dass am Ende ausschließlich Sachen gemacht werden, die kommerziell oder in anderer Sicht erfolgreich sind und man sich weniger an Experimente wagt. Wir müssen natürlich erstmal die größeren Themen machen, die unsere Löcher stopfen – wenn wir bis dahin durchhalten.“

