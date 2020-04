Legendäre Spiegel-TV-Reportage Diese 13 Jahre alte Doku über einen Penny-Markt auf der Reeperbahn begeistert Millionen

Jeder, der einmal die Penny-Markt-Reeperbahn-Reportage gesehen hat, wird den Rest seines Lebens noch darüber reden. Und mindestens eine Lieblingsszene haben. "Meine ist zum Beispiel die mit dem Mann mit dem Kohl", erzählt Zündfunk-Kollegin Alba mir per Sprachnachricht. "Der Mann der in den Penny reingeht und sagt er holt sich jetzt Kohl. Er schlichtet die Köpfe in seinen Einkaufswagen und wiegt sie anschließend genau aus, um herauszufinden, wie viel Kohl sein mitgebrachtes Tragewägelchen in Eigenkonstruktion tragen kann. Und dann kauft er irgendwie 22 Kohlköpfe oder so (lacht)". (Szene im Video ab Min. 05:19)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Der Penny-Markt auf der Reeperbahn (1) - SPIEGEL TV Classics (2007)

Soziale Misstände und schrullige Persönlichkeiten

„Der Mann mit dem Kohl“: Nur ein Beispiel für die ungewöhnlichen Protagonisten, die die legendäre Spiegel TV-Doku zeigt. Man sieht hier: Das Partyvolk, das mit Cocktailglas aus dem Club noch einkaufen geht. Obdachlose, die sich mit Spirituosen versorgen. Oder Anwohner, die noch eine Zahnbürste brauchen. Menschen treffen aufeinander, die sich sonst nie begegnen. Man sieht soziale Missstände, aber auch schrullige Persönlichkeiten.

13 Jahre ist die Doku jetzt alt. Und wir haben mit dem Mann gesprochen, der sie gedreht hat: Markus Grün. Er lebt quasi dort ums Eck und wusste schon lange von der besonderen Macht dieses Penny-Markts. Nur, andere davon überzeugen war nicht so einfach, wie er berichtet: "Zunächst musste ich natürlich meinen Chefredakteur mit ins Boot holen. Das war schon mal nicht so ganz einfach. Und das Zweite war natürlich: Wir mussten, oder ich musste die Rewe-Gruppe ins Boot holen. Und wenn man weiß, wie empfindlich Supermarktketten auch auf Berichterstattungen reagieren und wie sorgfältig die das prüfen, dann war das sicherlich die größte Hürde, da so ein halbes Dutzend Männer in Anzügen mit Krawatte zu überzeugen, dass das für die nicht zum Nachteil sein könnte."

Vielleicht der berühmteste Supermarkt Deutchlands

Heute lässt sich sagen: Ein Nachteil war es kaum. Der Penny-Markt an der Reeperbahn ist mittlerweile vielleicht der berühmteste Supermarkt Deutschlands. Und das vor allem dank dieser Doku – und den vielen authentischen Szenen. "Im dritten Teil gibt es zum Beispiel eine Szene, wo ein Mann festgesetzt wird, der dort eine Flasche Schnaps gestohlen hat", erzählt Grün. "Und diese Szene entwickelt sich mit drei Protagonisten und zwei Polizisten. Das läuft über zehn Minuten durch. Es ist eine einzige Diskussion und man schaut nur zu und glaubt es einfach gar nicht." (Szene im Video ab Minute 10:28)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Der Penny-Markt auf der Reeperbahn (3) - SPIEGEL TV Classics (2007)

Dass ausgerechnet dieser Penny-Markt damals zum Schauplatz des Films wurde, lag auch an den besonderen Öffnungszeiten. Durch eine Sondergenehmigung durfte der Laden auch sonntags öffnen. Mehrere Wochen lang begleitete Markus Grün jeden Sonntag mit seinem Team die Mitarbeiter und Kunden. Ganz normale Leute, die durch den Film fast zu Promis wurden, wie Grün bestätigt: "Es ist tatsächlich auch so, dass der Penny-Markt noch im Gedächtnis ist und dass es auch Gruppen gibt, die teilweise zu ihrem festen Ausflugsprogramm, wenn sie nach Hamburg kommen, da den Penny-Markt auf ihrer Reiseroute haben. Am Anfang war es sogar so, dass die Mitarbeiter nach Visitenkarten, nach Autogrammkarten gefragt worden sind."

Ein Einblick in eine fremde Welt - oder doch nicht?

Aber, warum war und ist die Doku eigentlich so populär? "Es ist mir immer wichtig, dass der Mensch im Vordergrund steht und dass man die Chance hat, dem Menschen, der einem dort vorgestellt wird, auch ein bisschen nahe zu kommen", erzählt Grün. "Ich glaube, dass der Zuschauer das merkt und dass sehr wohl auch zu schätzen weiß. Denn dort ist nichts gespielt. Und auch wenn die Personen nur kurz auftauchen, mit einem Statement, ist es sofort so, dass man weiß. Das ist die Person, mit der man redet und die macht einem nichts vor. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Verdienst dieses Einblickes, den man da gewährt, eine fremde Welt, die man sonst so nie erleben würde."

"Gleichzeitig kennt das ja aber vielleicht auch jeder von sich selbst: Wenn man im Supermarkt einkaufen geht, dann liegt vielleicht ein Obdachloser vor der Tür, der bettelt, oder man hat eine Ansammlung von Punkern oder da ist ein Trinker, der sich gerade an der Quelle versorgt hat. Und in der Regel wird man wahrscheinlich schnell drüber weg steigen oder reingehen. Aber man wird vielleicht nicht das Gespräch suchen, wenn man nicht die Zeit hat, weil man vielleicht auch genervt ist oder wenn man vielleicht auch Berührungsängste hat."

Penny-Markt als fester Bestandteil des Ausflugsprogramms

Markus Grün lebt immer noch in der Nähe des Penny-Markts. Der hat übrigens mittlerweile sonntags zu. Aber seine Besucher – die gibt es immer noch: "Ich kann mich erinnern, das liegt jetzt allerdings auch schon wieder ein, zwei Jahre zurück, dass ich Gerald halb nackt auf der Reeperbahn nachts fast überfahren hätte, weil er über die Straße gelaufen ist. Und ich habe gestern erst Inge gesehen. Das ist jemand, der auf der Straße lebt und ein bisschen zu dieser Trinker-Szene gehört und sehr wortgewaltig ist. Die ist damals in der Reportage aufgetaucht und lebt heute immer noch da mit ihren Freunden und Bekannten auf der Straße. Sie ist immer super gelaunt. Und da freut man sich komischerweise dann auch, wenn man denen dann nochmal begegnet."