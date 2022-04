Die britische Feministin Laurie Penny "Die staatliche Überwachung der Frauenkörper ist eine konservative Innovation"

Was haben verschärfte Abtreibungsgesetze in den USA und die Wiederwahl von Viktor Orban in Ungarn gemeinsam? Beides sind Teile eines gigantischen konservativen Backlash und beide treten die Errungenschaften von queeren Menschen und Frauen mit Füßen, sagt die britische Feministin Laurie Penny in ihrem neuen Buch "Sexuelle Revolution".

Seit über zehn Jahren veröffentlicht die britische Feministin Laurie Penny Bücher, zum Beispiel “Fleischmarkt”, “Unsagbare Dinge” und “Bitch Doktrin”. Ihre Fragen drehen sich immer wieder darum, wie Kapitalismus, Patriarchat und der Glaube an eine “weiße Vorherrschaft” - also struktureller Rassismus zusammenwirken. In ihrem neuen Buch, das sie während der Pandemie in L.A. geschrieben hat, ruft sie eine “Sexuelle Revolution” aus. Das bedeutet in Pennys Fall, dass sie zeigt wie die Machtstrukturen in heterosexuellen Beziehungen sich auch auf ökonomische und politische Machtverhältnisse übertragen lassen. Untertitel ihres Buches ist “Sexuelle Revolution - rechter Backlash und feministische Zukunft”. Laura Freisberg hat Laurie Penny vor ihrer Lesung im Münchner Literaturhaus bei einer Tasse Tee zum Interview getroffen.

Zündfunk: Laurie, wo hast du in den letzten Jahren einen rechten Backlash beobachtet?

Laurie: Es hat einen riesengroßen konservativen Backlash gegeben, besonders in den letzten zehn Jahren, gegen all die Errungenschaften von Frauen und queeren Menschen. Sei es auf sozialer, ökonomischer oder familiärer Ebene, oder was die reproduktiven Freiheiten angeht. Das lässt sich überall im globalen Norden beobachten, zum Beispiel in Ungarn, wo mit Viktor Orban ein Politiker wiedergewählt wurde, dessen Politik explizit antifeministisch, homophob und transfeindlich ist. In den USA wurden Gesetze erlassen, die es verbieten sollen, dass in Schulen über die Rechte von LGBTIQ Menschen gesprochen wird. Das Recht auf Abtreibung wird immer weiter eingeschränkt, zum Beispiel mit dem sogenannten heartbeat-Gesetz in Texas. Bei all dem geht es um Kontrolle, es geht darum, wieder zu einem gesellschaftlichen Zustand zurück zu kommen, den Konservative für die Normalität halten, für traditionelle Werte. Das ist der Kern des Backlashes, gegen den sich die sexuelle Revolution richtet - es ist ziemlich einfach.

Du sagst, du hast das Buch in den Jahren 2020/2021 geschrieben, du erwähnst auch den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Zusammenhang mit Staaten, die häusliche Gewalt legalisiert haben, als Beispiel für eine neomaskulistische Führungsfigur. Hättest du das Buch mit dem Wissen um den Ukraine-Krieg anders geschrieben?

Ich bin überrascht, wie überrascht die Leute sind. Was haben sie denn erwartet? Hätten sie mal mehr den vielen ukrainischen Autor*innen geglaubt, die schon seit 2014 davor gewarnt haben. Oder zum Beispiel Masha Gessen, die russisch-us-amerikanische Autorin hat zur Trump-Wahl gesagt: wenn der Oligarch dir sagt, wer er ist, dann glaube ihm. Putin verhält sich genauso, wie er es angekündigt hat. Ganz ähnlich war es in den USA unter Trump, beziehungsweise nach der verlorenen Wahl. Monatelang haben die extreme Rechte und die Neokonservativen erklärt: wir holen uns das Weiße Haus zurück, wir werden es nicht zulassen, dass Joe Biden Präsident wird. Und dann waren alle so schockiert, als es wirklich zum Sturm auf das Kapitol kam. Es war echt beängstigend damals in den USA zu leben, das kann ich dir sagen. Ich glaube, der Grund, warum sowas für manche Menschen immer noch überraschend ist, liegt darin, dass wir an starke männliche Führungsfiguren so gewöhnt sind. Es ist schockierend, wenn klar wird dass diese Führungsfiguren eben nicht das Wohl der Allgemeinheit im Sinn haben, sondern so unberechenbar und gewalttätig sind, wie es zu befürchten war. Aber die Regierungen weltweit haben seit Jahrzehnten mit Putin zusammengearbeitet und seine Politik als etwas “normales” dargestellt - das ist das Verstörende daran.

Ich finde es gibt so eine krasse Gleichzeitigkeit: wir sehen Fortschritte auf gesellschaftlicher Ebene, zu einer freieren, gerechteren Gesellschaft, Diskussionen die es vor zehn, 20 Jahren noch nicht gab. Und dann wieder so krasse Rückschritte, wie du gesagt hast - in den USA, dieses heartbeat-Gesetz. Wie erklärst du dir diese Gleichzeitigkeit?

Das neue Buch von Laurie Penny: "Sexuelle Revolution", erschienen im Nautilus Verlag. Es gibt diese Gleichzeitigkeit, weil das eine auf das andere reagiert. So einfach ist das. Alle diese schrecklichen Gesetze sind eine politische Reaktion auf den Eindruck, dass Frauen und queere Menschen schon zu viele Rechte erlangt haben. Gesetze wie das heatbeat-Gesetz in Texas scheinen aus einer anderen Zeit zu kommen. Tatsächlich macht es aber erst die moderne Technik möglich, so ein Gesetz zu erlassen. Weil wir nur mit moderner Technik so früh den Herzschlag des Fötus beobachten können - lange bevor die Frau selbst ein Baby in sich spürt. Und dieses allererste Zeichen einer Schwangerschaft wird nun zum Maßstab gemacht. Die staatliche Überwachung der reproduktiven Körper, der Frauenkörper, das ist eine absolut moderne Sache, eine konservative Innovation. Aber wir sollten uns nicht von der Vergangenheit das Leben diktieren lassen.

Eines der wichtigsten Schlagwörter in deinem Buch ist “consent”, also das lässt sich übersetzen mit “Einvernehmlichkeit”. Aber du weitest es aus, es geht nicht nur um Sex, sondern um alle gesellschaftlichen Ebenen. Grundsätzlich geht es um die Frage: wer bestimmt über das Leben der Menschen?

Das Thema Einvernehmlichkeit bezieht sich nicht nur auf Körper und Sex, sondern auch auf den Arbeitsplatz, auf Arbeit an sich und auf unsere Rolle in einer Demokratie. Die Logik einer repräsentativen Demokratie ähnelt der heutigen heterosexuellen Logik: du gibst einmal dein Einverständnis ab - und alles was danach kommt, tja, das hast du ja so gewollt. Das ist die Logik einer rape culture, einer Vergewaltigungskultur - aber auch die Logik der modernen Demokratie. Und ich interessiere mich für beides: wie sind Gesellschaften organisiert und was prägt unsere Sexualität?

Wenn man sagt: wir leben in düstere Zeiten - was gibt dir Hoffnung?

Hoffnung ist etwas, das man trainieren muss, wie einen Muskel. Hoffnung ist der Glaube, das es auch besser werden kann. Einer meiner Lehrer hat mal gesagt: Hoffnung ist das Floß an dem wir uns festhalten, während wir Richtung Ufer strampeln. Es gibt keine Garantie, dass wir es alle schaffen, aber wenn wir es nicht versuchen, haben wir gar keine Chance. Hoffnung liegt für mich in den kleinen, aber fantastischen Dingen des Lebens: neue Leute kennenlernen, im Radio zu hören sein, zu frühstücken - ich finde, dass ich ziemliches Glück habe und daran versuche ich mich immer wieder zu erinnern.