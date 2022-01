"Peace of Me" Soul-Diva Lady Wray glänzt auf ihrer neuen Platte mit Eleganz, Entschlossenheit und Wandlungsfähigkeit

Nicole Wray aka Lady Wray ist in der goldenen Hip-Hop-Ära groß geworden. Sie sang schon für Missy Elliott und fast alle Big Names im Hip Hop und R&B. Mit ihrem Solo-Debüt "Queen Alone" aus 2016 wandte sich die Künstlerin dem Soul und Funk zu. Auf der neuen Platte ist Lady Wray ganz die Soul Diva und glänzt mit Eleganz und Wandlungsfähigkeit.

Schon mit „I Do“, dem Eröffnungsstück, wird klar, wer hier auftritt: Eine Frau mit viel Selbstbewusstsein. Lady Wray schreitet auf ihrem Album „Peace Of Me“ elegant auf einer unsichtbaren Showtreppe herunter. Sie weiß, wie ihre geschmeidige Stimme und ihre Ausstrahlung wirken. Schließlich ist Lady Wray seit 25 Jahren im Geschäft. Die Kalifornierin hat im Backgroundchor von Missy Elliott begonnen und veröffentlichte mit ihrer Hilfe 1998 unter ihrem Vornamen Nicole das Debütalbum „Make It Hot“, das auf Platz 5 der US-Charts landete.

Vom gern gesehenen HipHop-Gast zur Soul-Diva

Es folgten unzählige Kollaborationen von Wu Tang Clan-Rapper Old Dirty Bastard, OutKasts Big Boi, mit Jay-Z und mit Blakroc, dem Nebenprojekt der Black Keys. Aber die Erfolge blieben aus. Ende der Nullerjahre nahm Nicole Wray mehr und mehr Soul- und Funk-Stücke auf. 2013 versuchte sie es zusammen mit der Britin Terry Walker unter dem Namen „Lady“. Walker ging und aus „Lady“ wurde Lady Wray, die jetzt mit 42 Jahren und ihrem zweiten Solo-Album richtig durchstartet.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Lady Wray - Under The Sun (Official Music Video)

Das liegt auch an ihren Produzenten Leon Michels, dem Kopf der Combo El Michels Affair und an Thomas Brenneck, der unter anderem mit Sharon Jones & The Dap Kings das Soul Revival befeuerte. Mit beiden tüftelte Lady Wray an ihrer ganz eigenen Soul-Duftmarke und an einem speziellen, zeitgemäßen Twist, der „Piece Of Me“ in Richtung Hip Hop tanzen lässt. Klavierakkorde in Moll und zärtliche Bläser treffen auf deepe Basslines und Boombap Drums.

Die waghalsige Pitch-Anpassung im Refrain von „Through it all“ ist himmlisch geglückt, ansteckend und witzig. Dann wird es ernst. Soul ist Erwachsenenmusik, die ohne die schmerzhaften Erfahrungen des Lebens keine Wirkung erzeugt. Lady Wray blickt tief in ihre Seele. Sie singt über Höhenflüge und Abstürze, von den Verheißungen der Liebe und den Enttäuschungen, aber auch über Erleichterung und das große Trotzdem. Dabei schwebt sie fast in Zeitlupe über ihr „Piece Of Me“ .

Ein modernes wie zeitlos-schönes Album

Das Titelstück „Piece Of Me“ und auch „Come On In“ hat Lady Wray in einem Take aufgenommen - als sie bereits im achten Monat schwanger war. Nach der Geburt hat sie den Song „Melody“ geschrieben. Neben Tochter Melody Bloom Bacote taucht auch Lady Wrays Vater Keneth Wray als zweiter Feature-Gast auf. Auf „Piece Of Me“ feiert Lady Wray die Familie.