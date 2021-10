Kulturwissenschaftler Daniel Hornuff "Es gibt immer ein Interesse, politisch sichtbare Personen schwächer darstehen zu lassen, als sie sind"

Die neue Sprecherin der Grünen Jugend, Sarah Lee Heinrich, bekommt aktuell Morddrohungen. Nach ihrer Wahl zur Sprecherin hat Rechtstwitter, also die eher konservative Blase auf Twitter, nach alten Tweets gesucht, um die 20-jährige zu diskreditieren. Leider ist das mittlerweile ja sowas wie ein normaler Vorgang im Umgang mit Politikerinnen und Politikern aller Parteien. Aufgrund eines - in der Tat überflüssigen - “Heil”-Tweet steht Sarah Lee Heinrich nun in der Kritik. Obwohl sich die junge Politikerin für diese Tweets entschuldigt, folgt ein Shitstorm. Gestern hat die Grüne Jugend dann mitgeteilt, dass sich Sarah Lee-Heinrich vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurückziehen wird. Zu dem Zeitpunkt ist schon längst untergegangen, dass es natürlich auch einiges an sachlicher Kritik und einige Solidaritätsbekundungen gab. Besonders pikant an der ganzen Geschichte: Die Tweets, die nun zu Morddrohungen geführt haben, hat Sarah Lee Heinrich mit 13 geschrieben. Und genau darüber wird jetzt diskutiert, über die sogenannten “Jugendsünden”. Ist das überhaupt ein brauchbares Konzept für so eine Debatte? Wir haben dazu Daniel Hornuff gefragt, Kulturwissenschaftler und Professor an der Kunsthochschule Kassel. Er sagt, so ein wirklichen Boom der Jugendsünde erleben wir erst jetzt im digitalen Zeitalter.

Zündfunk: Was ist denn eigentlich eine Jugendsüde, wie lässt sich das definieren?

Daniel Hornuff: Ich glaube, man kann jetzt nicht generell festlegen, was eine Jugendsünde ist. Interessant ist ja, dass der Begriff "Jugendsünde" meist recht strategisch eingesetzt wird. Also wenn man jetzt tatsächlich mit einem schwerwiegenden Vorwurf konfrontiert wird, dann greift man als belastete Person vielleicht mal gerne zu dem Begriff und sagt "Naja es war ja nur eine Jugendsünde". In dem Begriff liegt also auch immer die Möglichkeit, ein Vergehen klein zu machen, es klein zu reden und als unscheinbar darzustellen. Gleicheitig wird mit der Jugendsünde aber auch so eine christliche Dimension aufgerufen. Die Sünde kennen wir eigentlich aus Glaubenskontexten. Wer gesündigt hat, dem muss vergeben werden. Wenn man von einer Jugensünde spricht, hofft man also vielleicht auch darauf, dass sich dann andere umso leichter tun, einem zu vergeben. Denn Sünden können eben nur durch andere vergeben und in dem Sinne abgenommen werden.

Um diese Vergebung zu erlangen muss man sich allerdings von dieser Sünde distanzieren. Wie kann man sich denn eigentlich von sich selbst, also von einem früheren Ich, glaubhaft distanzieren?

Kulturwissenschaftler Prof. Daniel Hornuff. Da macht man am besten nochmal auf folgenden Aspekt aufmerksam: Die Dinge, die man früher gemacht hat, sind häufig die Dinge, die man heute nicht mehr machen würde. Damit schaffen sie aber auch einen Anlass und eine Möglichkeit , sich mit früheren Werten und Überzeugungen kritisch auseinanderzusetzen. Und diesen Aspekt würde ich in seiner Qualität gar nicht unterschätzen wollen. In dem Fall, den wir uns hier anschauen, ist ja gar nicht klar, ob wirklich eine Überzeugung gepostet worden ist. Aber grundsätzlich würde ich sagen: Sich mit ehemaligen Überzeugungen und Wertpräferenzen auseinanderzusetzen, kann immer auch produktiv sein.

Interessant, dass ansprechen, dass das auch produktiv sein kann. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir eine Debatte erleben, die einem bestimmten Kreislauf folgt: Es gibt Kritik an einer Äußerung oder an einem bestimmten Verhalten, die kritisierte Person verweist auf ihr damals junges Alter - in Sarah Lee Heinrichs Fall entschuldigt sie sich sogar dafür - aber die andere Seite lässt das dann nicht gelten. Da drehen wir uns doch im Kreis. Wie kommen wir da denn wieder raus?

Man wird dann natürlich auch auf sein früheres Ich festgeschrieben, also auf das, was damals geschehen ist oder gepostet wurde festgenagelt. Und gerade bei öffentlich sehr sichtbaren, politischen Repräsentatinnen und Repräsentanten gibt es immer auch ein Interesse, sie mit einem solchen Makel zu behaften, um sie schwächer darstehen zu lassen, als sie eigentlich sind. Ein Interesse, ihnen die Möglichkeiten der Entfaltung in der heutigen Zeit zu nehmen und sie auf diese sehr subtile, immer auf die Person abzielende Weise zu bekämpfen.

Ist das auch eine mögliche Erklärung, wieso aus diesen alten Tweets von Sarah Lee Heinrich jetzt ein so großer Skandal wurde?

Ich glaube, wir haben es hier mit einer mehrfach sich überlagernden Dynamik zu tun. Alte Tweets tauchen auf, der Fokus der Aufmerksamkeit wurde zunächst in den Sozialen Medien gesetzt. Dann griffen aber auch die Massenmedien, insbesondere haben Teile der Springer-Presse die Sache aufgenommen. Die haben den Fall fokussiert und skandalisiert und dann wurde der eben weiter in den Sozialen Medien verbeitet und nochmals angeheizt. Mir scheint, dass eine Person, die einer solchen Aufmerksamkeitswelle ausgeliefert ist, dann im Grunde genommen nur die Flucht in die Anonymität oder in seinen Privatraum antreten kann.

In gewisser Weise beobachten wir genau das gerade. Die Grüne Jugend hat bekannt gegeben, dass Sarah Lee Heinrich sich für ein paar Tage erstmal aus der Öffentlichkeit zurückzieht. Zumal auch Morddrohungen gegen sie eingegangen sind. Haben Sie eine Idee, wie wir aus dieser verfahrenen Situation wieder herauskommen?