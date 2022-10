"Theorie und Praxis" In dieser Dokuserie versucht man eine Welt zu retten, die nicht mehr zu retten ist

Transparenz ist ein großes Thema in „Theorie und Praxis“. Das Publikum soll mitbekommen, wie diese Serie, die immerhin nichts geringeres als die großen Fragen wie die Rettung der Welt diskutiert, entstand. Regisseurin Lola Randls Idee war es, gewichtige Themen in völlig entspannter Atmosphäre zu diskutieren. Dafür wählte sie einen geräumigen Bauernhof in der Uckermark. Zusammen mit der Autorin Anke Stelling einigte sie sich auf drei Kernthemen: Gerechtigkeit, Gleichheit und Freiheit. Für die wurden drei personell unterschiedlich besetze Runden aus Wissenschaftler*innen, Aktivist*innen und Autor*innen - fünf bis sechs Leute jeweils - zusammengetrommelt.

Wird der Rechtsstaat erodieren?

Und so sitzen schließlich diverse Denker*innen im rustikalen Garten, was filmisch natürlich ganz andere Perspektiven ermöglicht als ein banales Fernsehstudio. Zum Thema Gerechtigkeit etwa wurde der Literatur-Professor Josef Vogl von der Humboldt-Uni in Berlin eingeladen. Der darf – zunächst mal im Einzel-Interview – düstere Prognosen über die Auseinandersetzungen der Zukunft verbreiten. Er sagt: „Es wird in Zukunft Kämpfe geben, in denen es um Rechtserhalt geht - man merkt es auf den verschiedensten Eben - dass rechtliche, institutionelle Rahmenbedingungen zu erodieren beginnen“

Der 65-jährige Joseph Vogl - gern gehörter Gast im Zündfunk-Generator und brillanter Kapitalismus-Kritiker - bekommt bei der Diskussion im Garten schon bald Contra, zunächst von der feministischen Porno-Produzentin Paulita Pappel. Die kritisiert Vogls Reduktion von Gerechtigkeitsfragen auf ökonomische Aspekte. Und die Aktvistin Florin Bareth springt ihr bei, indem sie Machtverhältnisse innerhalb der Gesprächsrunde betrachtet und Joseph Vogl adressiert: „Du bist - also ohne dich jetzt persönlich zu kritisieren - ein sehr wohlsituierter Professor, noch dazu zufällig ein weißer Mann, und Paulita ist einiges jünger und hat vielleicht nicht so oft auch Sprech-Einladungen!“

Die großen Fragen lassen sich nicht in 50 Minuten auf den Punkt bringen

Das Spannende an der Doku-Serie „Theorie und Praxis“ sind eher solche Konflikte als die Suche nach Erkenntnis. Denn natürlich kann man in 40- bis 50-minütigen Episoden große Themen wie Gerechtigkeit und Gleichheit nicht endgültig auf den Punkt bringen. Spannend wird es aber auch dann, wenn es konkreter wird. Zum Beispiel, wenn die Autorin Claudia Cornelsen von sozialen Experimenten in Berlin berichtet, in denen Menschen in Berlin ein Jahr lang monatlich 1.000 Euro als bedingungsloses Grundeinkommen überwiesen wurde. Sie sagt: „Wir sind so geeicht auf `Ich krieg nur was, wenn ich was tue`, dass die Erfahrung, dass ich bedingungslos etwas bekomme, etwas ausgelöst hat bei den Leuten. Diese Erfahrung der Bedingungslosigkeit: Du darfst sein und darfst entscheiden mit deinem Leben, was du damit machst. Das fände ich eine tolle Gleichheits-Vision!“

Nach der Gleichheit wird es dann in Teil drei am schwierigsten, denn es ist nicht leicht, überhaupt zu definieren, was Freiheit ist, geschweige denn, wie man sie erlangen kann. Aber auch dieser Suche nach Definition, zum Beispiel durch die Dramatikerin Sasha Marianna Salzmann und die Kulturwissenschaftlerin Mithu Sanyal, ist schon interessant genug. Da sitzen die Diskutierenden allerdings schon wieder in geschlossenen Räumen, denn es ist inzwischen Winter geworden in der Uckermark.

Ist diese Welt überhaupt noch zu retten?

Gedreht wurde vor allem 2021. Das heißt natürlich auch, dass die aktuell-verschärfte Weltlage durch den Krieg in der Ukraine nur noch im letzten Teil, dem Epilog, thematisiert werden konnte. Da ist als Einzelgast der Biologe Andreas Weber zu hören, der den viel zu heißen Sommer 2022 als Signal für eine ökologische Katastrophe sieht. Er sagt dann: „Diese Dürre jetzt ist für mich zuerst ein Leidensprozess, wenn ich sehe, wie viele Wesen darunter leiden. Und dann geht es mir nicht so, dass ich denke, das ist eine Befreiung, weil klar wird, dass wir die Welt nicht zurecht planen werden. Das hätte schon geschehen müssen, ist nicht geschehen und jetzt wird es erst recht nicht geschehen, sondern die Welt wird sich auf kreative und schöpferische Art und Weise selber wiederbeleben, wie sie das schon immer getan hat.“