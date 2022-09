Konzertfotografin Enid Valu „Alles, was ich brauche, ist Musik und Fleisch“

Als ich in den kleinen Innenhof vom „Café Mona“ in München einbiege, sehe ich Enid schon an einem der kleinen Tische sitzen. Dank ihrer roten Brille im Haar erkenne ich sie sofort. Die rote Brille mit rot getönten Gläsern war ihr Alleinstellungsmerkmal, als sie noch nicht so bekannt in der Münchner Musikszene war.

Enid Valu kennt die Münchner Musikszene - und die Szene kennt sie

Heute bräuchte sie die Brille nicht mehr, aber sie ist so etwas wie ihr „security blanket“, sagt sie. Enid Valu ist 2015 durch die beruflichen Tätigkeiten ihres damaligen Mannes aus den USA nach München gekommen. Heute fotografiert und filmt sie Münchner Bands – oft an sechs Tagen pro Woche und auf mehreren Konzerten am gleichen Abend. Sie kennt die Münchner Musikszene und die Münchner Musikszene kennt sie. An dem Abend im Café Mona vergehen keine 10 Minuten, ohne dass sie von einem Gast oder einer Musikerin begrüßt wird. Wie kam es dazu?

Nachdem sie die ersten Jahre hier in Deutschland als Tagesmutter arbeitet, hat sie das Gefühl, „sich selbst vergessen zu haben“, erzählt sie nachdenklich, während wir im kühlen Keller vom Café Mona auf dem Boden sitzen. Sie habe als Tagesmutter so oft auf dem Boden sitzen müssen – also sitzen wir auch bei unserem Interview auf dem Boden.

Enid Valu fotografiert Embryo, Maxi Pongratz und viele mehr

Embryo, fotografiert von Enid Valu Als ihre Ehe in die Brüche geht, schnappt sich die Hobbyfotografin ab 2019 ihre Kamera und schmeißt sich ins Münchner Nachtleben. Sie geht auf Konzerte von Münchner Bands und macht Fotos von ihnen – ungefragt, aber angekündigt. An der roten Brille und der Kamera werde man sie schon erkennen, hofft sie. Und dann stellt sie den Bands die Fotos zur Verfügung – kostenlos. Und so geht das bis heute. Mit dem Unterschied, dass sie mittlerweile unter den Münchner Musiker*innen bekannt ist und auch mal mit ihnen auf Tour geht, wie mit der Münchner Band Embryo, mit der sie gerade durch Frankreich tourt. Embryo ist eine ihrer Lieblingsbands, ebenso wie das Ensemble Maxi Pongratz, Micha Acher & Verstärkung, das an dem Abend im Café Mona spielt, an dem ich Enid treffe.

Konzertfotografin, Metzgerin und Fleischliebhaberin

Auf meine Frage, wieso sie für ihre Fotos kein Geld nimmt, sagt sie: „Weil ich nicht danach frage. Außerdem hasse ich es, meine Kunst für Geld zu machen. Geld ist mir nicht so wichtig. Musik ist meine Liebe.“ Tagsüber arbeitet Enid in einer Metzgerei in München Pasing und verdient ihr Geld mit ihrer zweiten großen Liebe: Fleisch. Ja, Enid isst nur Fleisch, sagt sie. Und sie isst nicht nur viel Fleisch, sondern ausschließlich Fleisch. Zum Frühstück gibt es Hackbraten (da darf dann auch mal ein Ei drin sein), zum Mittagessen ein Steak. Abendbrot braucht sie nicht. Kein Gemüse, kein Obst, kein Brot, nichts.

Ihre „Fleisch-Diät“, wie sie sie nennt, macht sie seit vier Jahren glücklich, sagt sie mir mit einem breiten Grinsen und fügt hinzu: „Alles, was ich brauche, ist Musik und Fleisch." Regelmäßig bringt Enid zu den Konzerten noch ein paar der 300 Leberkässemmeln mit, die sie am Tag in ihrer Metzgerei belegt und verteilt sie an die Musiker*innen.

Aperol Spritz aus Wassergläsern

Ein Musiker, den Enid schon öfter vor der Linse hatte, ist der Münchner Schlagzeuger Simon Popp. Auch er ist an diesem Abend Teil des Ensembles. Er sagt: „Im Fall von Enid auf jeden Fall ein tolles Gefühl. Die Stadt und die Szene kann sehr froh sein, dass sie jemanden hat, wie Enid. Sie hat ein gutes Gespür für den richtigen Moment und wir sind sehr froh, dass Enid hier in München bei uns ist.“

Enid macht nicht nur Foto- und Filmaufnahmen von den Bands, sie ist auch so etwas wie der „Münchner Newsletter“, erzählt sie stolz, während wir auf den Beginn des Konzerts im Café Mona warten und Apérol Spritz aus Wassergläsern trinken. Auf Instagram postet sie täglich, welche Konzerte lokaler Bands in München anstehen. Und wer diese verpasst, bekommt auf ihrem Kanal meist noch in der gleichen Nacht einen Eindruck aus Videos und Fotos.

"Ich habe akzeptiert, dass Musik mein Benzin ist"

Auf eine Bildbearbeitung verzichtet Enid dabei komplett – Photoshop habe sie noch nie benutzt. Lediglich ihre rote Brille hält sie manchmal vor die Linse, um bestimmte Lichteffekte zu erzeugen. Außerdem trägt Enid an diesem Abend pinke Springersteifel, einen türkisenen Rock und zerlöcherte schwarze Strumpfhosen mit Wollsocken. Obwohl sie auffällig aussieht, fällt sie nicht besonders auf, während sie das Ensemble Maxi Pongratz, Micha Acher & Verstärkung filmt. Mal sitzt sie auf dem Boden, mal im Publikum. Man kann ihr dabei zusehen, wie sie mit ihren Augen erst einen guten Bildausschnitt sucht und ihn dann mit der Kamera einfängt.