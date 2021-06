Meinung Jugendliche werden verarscht – Feierkonzepte sollten nicht nur für Fußballfans gelten

Die Sonne knallt runter auf Bayern. Jetzt raus, tanzen, feiern, Festival-Saison! Aber obwohl die Inzidenzen zurückgehen: Es ist auch immer noch Corona in Bayern. Während die Alten und Reichen in prallgefüllten Schanigärten zu einem Gläschen Rosé ihre Spaghetti mit Gambas futtern, sind Open-Air-Raves nicht in Sicht und die Clubs noch immer dicht.

Fast das Einzige, was momentan für junge Menschen in Frage kommt, ist rauszugehen, auf Stadtplätze, Brücken, in Parks oder an die Flussufer. Ein kleines bisschen wild sein – The Time Of Our Lives. Lange genug haben sie die Pandemie mitgeschultert, waren solidarisch, einsichtig, haben auf Party verzichtet in einem Lebensabschnitt, in dem man sonst eines nicht sein muss: vernünftig.