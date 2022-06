Hasnain Kazim Wie ich Sprache und Wokeness sehe

In einem Zündfunk-Kommentar stellten wir den Autor Hasnain Kazim in eine Reihe mit Personen, die Wokeness als große Bedrohung sehen. In diesem Gastkommentar schildert er seine Haltung.

Kürzlich war im Bayerischen Rundfunk ein Kommentar mit der Überschrift: "Nein, linke Wokeness ist nicht die größte Bedrohung unserer Demokratie" zu hören und zu lesen. Das nämlich behauptet eine frühere BILD-Redakteurin, die bei ihrem Blatt gekündigt und dem Axel-Springer-Verlag vorgeworfen hat, vor linker "Gesinnungsdiktatur" einzuknicken. Der Kollege vom Bayerischen Rundfunk kritisiert ihren Vorwurf – zu Recht, wie ich finde. "Wo Wokeness Terroranschläge verübt hat, wo Wokeness Autos angezündet oder Menschen getötet hat, verrät sie dabei nicht", hält er ihr vor. Er kritisiert zudem den Influencer Fynn Kliemann, der seine Kunden betrog und seine Mitarbeiter schlecht bezahlte. Kliemann meint, dass ihn eine linke, woke Szene erledigen wolle.

In dem Kommentar erwähnt der Kollege allerdings auch mich. Ich würde die "Woke-Culture immer wieder kritisieren" und auf Twitter behaupten, dass es so etwas wie ein Land Wokeistan gebe. "Eine Art totalitäres System, wo die Gesetze der Wokeness gelten." In bestimmten Bereichen, kommentiert er, habe sich der Begriff "Woko Haram" im Diskurs etabliert, der die woke Bewegung mit einer Terrororganisation gleichsetze.

Letzteres ist natürlich perfide. Ich habe das nie getan. Aber damit setzt der Kommentator mich in eine Reihe mit Leuten, die das tun, mit der Ex-BILD-Frau und mit Fynn Kliemann. Auf jeden Fall verunmöglicht er damit jede Kritik an Wokeness, die gewiss nicht "die größte Bedrohung unserer Demokratie" ist, aber doch: eine Bedrohung. Es ist richtig und wichtig, dass wir über unsere Sprache und über unser Handeln nachdenken. Aber tatsächlich schießen manche übers Ziel hinaus, sie kippen das Kind mit dem Bade aus. Es gibt Dutzende solcher Debatten, die das deutlich machen.

Wer all dem widerspricht, ist kein "Ally" mehr

Da wurde zum Beispiel eine grüne Politikerin fertiggemacht, weil sie gesagt hatte, als Mädchen sei ihr Traum gewesen, "Indianerhäuptling" zu werden. Da wurde eine Literaturübersetzung in die Tonne getreten, weil die Übersetzerin nicht, wie die Autorin, eine junge schwarze Frau war. Da wurde eine Musikerin ausgeladen, weil sie als weiße Frau Rastalocken trägt. Da werden Leute als rückständig hingestellt, weil sie nicht gendern. Und heterosexuelle Schauspieler sollen ja nicht Homosexuelle darstellen, Ballett ist als "Bodyshaming" zu verurteilen, Mozart und Beethoven sollte man ebenso von den Plänen streichen wie Goethe und Schiller, "Pippi Langstrumpf" und "Jim Knopf" gehören nach Ansicht mancher aus den Bücherregalen verbannt. Und wer all dem auch nur vorsichtig widerspricht, ist kein "Ally" mehr – kein Verbündeter.

Die wahren Feinde können wir nicht bekämpfen, schaffen wir uns eigene

Es sind Scheindebatten von Leuten, die so sehr darum bemüht sind, ja alles richtig zu machen, dass sie nicht merken, dass sie Leute zu Gegnern erklären, die nun wahrlich nicht das Problem sind, ja, zum großen Teil sogar auf ihrer Seite stehen. Frei nach dem Motto: Die wahren Feinde können wir eh nicht bekämpfen, also schaffen wir uns unsere eigenen!

Natürlich ist "Indianer" eine Bezeichnung, die weiße Eroberer Menschen aufgedrückt haben, denen sie Gewalt angetan haben. Aber ist "Native American" besser? Der Name "Amerika" wurde also nicht von weißen Unterdrückern aufgedrückt? Und fühlt sich wirklich irgendwer beleidigt durch dieses Wort oder dadurch, dass Kinder sich so – bewundernd! – verkleiden? Und natürlich wäre es wünschenswert, wenn auch mal Menschen, die nicht weiß sind, in Europa und in Amerika stärker in allen Berufen und Branchen zum Zuge kommen. Aber deshalb das Übersetzen eines Textes einer schwarzen Frau durch einen weißen Menschen verunmöglichen? Und ja, wir sollten respektvoll mit anderen Kulturen umgehen. Aber die Übernahme von anderen kulturellen Eigenschaften per se als problematisch darstellen?

Ich gendere im Schriftlichen hier und da. Wer's immer tut, auch beim Sprechen – okay. Wer's nie macht – auch gut. Es sagt nichts darüber aus, ob jemand in seinem Denken und Verhalten anständig mit allen umgeht oder nicht. Und Schauspieler heißen Schauspieler, weil sie schauspielern - sie müssen nicht sein, was sie darstellen. Und ja, beim Ballett gibt es immer wieder Skandale, was Körpernormen angeht, und ja, frühere Künstler lebten in Zeiten, in denen Rassismus und Diskriminierung als solche nicht erkannt wurden. Aber deshalb gleich Ballett verdammen? Alte Komponisten und Schriftsteller verbannen?

Jemanden fertig zu machen, dem das N-Wort herausrutscht, halte ich für absurd

Kürzlich sprach ich an einer Schule über Rassismus. Dabei erwähnte ich das "N-Wort" – bis sich ein 13-Jähriger meldete und fragte, was das denn sei. Da stand ich nun. Sollte ich es aussprechen? Ich fragte in die Runde, wer sonst noch nicht wisse, was damit gemeint sei. Etwa ein Drittel aller Schülerinnen und Schüler meldete sich. Daraufhin sprach ich es aus – und ordnete es ein. Ich war ja eh schon dabei.

Ich bin ein Kind der Achtzigerjahre, groß geworden in Norddeutschland. Wir haben damals nicht Schokokuss oder Schaumkuss gesagt. Heute wissen wir es besser. Dass dies ein rassistisches, menschenverachtendes Wort ist, das schon immer Menschen verletzt hat und ja auch bewusst dazu benutzt wurde, Menschen zu verletzen. Aber jemanden fertig zu machen, als Rassisten zu bezeichnen, dem es herausrutscht oder der es ausspricht, wenn es gerade Thema ist, halte ich für absurd.

All diese Themen sind nicht zum Lachen – mit kompletter Freudlosigkeit wird's nicht besser

Ich bin überzeugt, dass man so eher Unverständnis und Trotzreaktionen bewirkt. So wie man nicht für mehr Engagement gegen die Klimakrise sorgt, indem Aktivistinnen, wie kürzlich im Netz geschehen, fordert, man möge nicht mehr von "schönem Wetter" oder von "Badewetter" sprechen und schreiben, sondern solle es "Katastrophenwetter" nennen. All diese Themen sind nicht zum Lachen. Aber mit kompletter Freudlosigkeit wird's nicht besser.

Deshalb: Ja, ich bin sehr dafür, über unsere Sprache und unser Handeln nachzudenken und es hier und da zu ändern. Aber ich kritisiere auch bestimmte Formen von Wokeness. Zu lange habe ich in Gesellschaften gelebt, in denen es Probleme bereiten kann, wenn man nicht "Bismillah", also: im Namen Gottes, sagt vor Beginn einer Tätigkeit oder wenn man nach 'Prophet Mohammed' nicht sofort ein 'Friede sei mit ihm' hinterherschiebt. Wo es verbotene Wörter gibt, die man nicht einmal aussprechen darf.