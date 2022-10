Geburtshelfer der Musikbranche Warum wir den kleinen Clubs und Veranstaltern unendlich dankbar sein sollten

Die Geburtshelfer der Musikbranche

Am Anfang sind Musiker aber alle glücklich, wenn man sich für sie interessiert. Und wie man sie entdeckt ist unterschiedlich. Manchmal sind es Zufälle über die man auf eine neue Band oder einen Künstler stößt, manchmal aber auch eine stumpfe Recherche, erzählt Philipp: „Black Sea Dahu habe ich vor drei oder vier Jahren entdeckt. Das ist eine Band aus der Schweiz mit einer sehr auffälligen, einzigartigen Stimme. Die haben in der Schweiz schon einige Preise abgeräumt. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf die gestoßen bin. Dann habe ich gesehen, mit deren Agentur habe ich schon zusammengearbeitet. Vor drei Jahren haben die dann das erste Mal in der Milla gespielt, das war ausverkauft und dann haben wir uns entschlossen das jetzt höher zu veranstalten und ins Ampere zu gehen.“