Interview mit Münchner Monopol-Betreiber Panikmache war falsch: „In Kinos hat sich weltweit kein Mensch angesteckt.“

Christian Pfeil ist sauer. Seit vielen Jahren kämpft er gegen das Kinosterben, hat Häuser übernommen oder gleich neu eröffnet, so wie das Münchner Monopol . Die Lage ist ernst, sagt Pfeil. Die Politik müsse handeln. Dabei gehe es auch um Subventionen, vor allem aber brauche es eine andere Kommunikationspolitik.

Christian Pfeil: Tatsache ist, dass wir einen großen Teil des Publikums noch nicht wieder zurückgewonnen haben. Da können wir uns herzlich bei der Politik und der Panikmache vor geschlossenen Räumen und vor allem vor Kinosälen bedanken – was nach allen wissenschaftlichen Erkenntnissen falsch war: In Kinos hat sich weltweit kein Mensch angesteckt. Das ist etwas Anderes als bei Konzerten. Aber es hat bei den Menschen dann doch verfangen, hauptsächlich bei der Zielgruppe für Arthouse-Filme. Die Leute sagen: „Ich gehe jetzt mal noch kein Risiko ein.“ Und das ist natürlich nicht erfreulich für uns.

Interessanterweise funktionieren Filme, die sich an ein jüngeres Publikum richten, sowohl im Arthouse als auch im Mainstream. Aber so Filme wie „Corsage“ haben es halt wahnsinnig schwer, weil dieses Publikum nicht mehr da ist. Und das wird noch eine Weile dauern. Und wo mir angst wird, ist die Frage, wie es dann im Herbst weitergeht und ob wir dann noch einmal wieder alles zurückfahren müssen.

Zündfunk: Im Monopol und Arena braucht Ihr aber gerade das Arthouse-Publikum. Was kann man denn jetzt machen?

Man muss auf die Politik hoffen. Weil es für unser Publikum natürlich nicht hilfreich ist, wenn man immer wieder hört, dass alles gefährlich ist. Und das hört man dank der Politik immer wieder. Das ist dem jugendlichen Publikum total rille, während unser Publikum unserem Gesundheitsminister zuhört, weil die gucken ja auch noch Fernsehen. Da wird sich aktuell nicht so viel dran ändern. Wir sind dringend darauf angewiesen, dass wir noch über den Jahreswechsel hinaus Subventionen bekommen. Ansonsten sind die Kinos dann wirklich einfach irgendwann weg. Und das hat nichts mit Streaming oder sonst irgendetwas zu tun, was gerne mal dahergeredet wird, sondern es hat wirklich einfach nur etwas mit der deutschen Gesundheitspolitik zu tun. Alle anderen europäischen Märkte funktionieren, nur Deutschland funktioniert nicht. Da fällt einem dann schon mal auf, wo der Fehler liegen könnte: Nicht beim Publikum und nicht beim Angebot.

Deiner Meinung nach hat das also nichts mit dem Streaming zu tun: Dass die Leute sich durch die lange Pause zwei, drei Streamingdienste abonniert haben und deswegen sagen, das ist mir zu mühsam ins Kino zu gehen?

Das spielt eine untergeordnete Rolle. Da gibt es sicher ein paar Prozentpunkte, die wir daran verloren haben. Aber Kino und Fernsehen waren schon immer etwas Anderes. Und Netflix und Co. sind nichts Anderes als Fernsehen, das nur einfach anders übertragen wird. Die Leute gucken jeden Tag fern, gehen aber trotzdem idealerweise einmal im Monat ins Kino. Und das reicht mir schon völlig, wenn sie einmal im Monat ins Kino gehen. Da können Sie mal durchrechnen, wie viele Besucher wir deutschlandweit hätten. Sobald das Produkt richtig funktioniert – also, wenn ich jetzt mal vom Film als Produkt rede – und es ein Event drumherum gibt, dann sind ja auch alle wieder da.

Ich sehe mich überhaupt nicht in Konkurrenz zum Streaming. Kein Mensch hätte darüber geredet, ob die „Schwarzwaldklinik“ mir Zuschauer wegnimmt. Und jetzt sollen das mehr oder weniger mediokre Serien machen. Das glaube ich einfach nicht. Und Filme funktionieren ja interessanterweise im Streaming überhaupt nicht. Ich glaube auch die Produzierenden werden irgendwann auf uns zurückkommen: Weil das etwas Anderes ist, ob du echte Besucherzahlen hast und dann ein echtes Argument gegenüber den Leuten, die dich finanzieren. Oder ob ein Algorithmus entscheidet, ob du eine zweite Staffel bekommst oder Apparatschiks entscheiden, was ein Erfolg war oder nicht. Keiner der Dienste gibt verlässliche Zahlen raus. Echte Erfolge hast du nur im Kino, wenn du echte, nachweisbare Tickets verkauft hast.

Wie wichtig ist denn die Eventisierung? Ihr habt zum Beispiel im Monopol-Kino ein Vorführungsraum, wo es auch eine Bar drin gibt. Spielen solche Dinge in der Zukunft noch mehr eine Rolle?

Hundert Prozent. Das Kino ist ja immer ein Klein-Event. Aber wir müssen das Kino auch in die Lage versetzen, diese Events anzubieten. Wir haben zum Beispiel gerade eine Reihe, wo einer meiner Mitarbeiter ein Filmgespräch über ausgesuchte Filmklassiker führt. Interessanterweise werden Klassiker-Vorführungen bei mir gerade am meisten besucht. „Léon - der Profi“ oder auch „Ex Machina“. Wir haben einfach eine Münchner Filmszene, die sich darüber austauschen will.