Neu im Kino Diese beiden Dokus passen perfekt zum feministischen Kampftag

Triggerwarnung: In diesem Text geht es u. a. um sexualisierte Gewalt

„The Case You“ – Doku über #MeToo in Deutschland

In „The Case You“ sehen wir fünf junge Schauspielerinnen, die auf einer Theaterbühne traumatische Erfahrungen nachstellen. Vor einigen Jahren hatten sie alle an einem Casting für einen Spielfilm teilgenommen. Das Filmteam missbrauchte die Gelegenheit, um den Schauspielerinnen viel zu nahe zu kommen, vor versammelter Crew.

„Seine Hände gingen zu meinen Brüsten und immer weiter – bis ganz nach unten, zwischen meine Beine und an meinen Po“, erinnert sich eine der Schauspielerinnen. Sie sagt: „Ich habe einfach gehofft, dass mir jemand hilft.“ Aber es half eben niemand. Die Frauen – insgesamt waren es Dutzende – müssen mit dieser demütigenden Erfahrung leben.

In „The Case You“ versuchen sie, unter Anleitung von Regisseurin Alison Kuhn, durch ein Re-Enactment auf der Bühne die Erlebnisse kollektiv zu verarbeiten. Aber in Interviews wird deutlich, dass manche inzwischen ihre Berufswahl in Frage stellen. „Es gab kein Jahr, in dem ich es so hart bereut habe wie letztes Jahr“, sagt eine. Sie habe gedacht:

"Ich hätte alles machen können. Ich war gut in der Schule. Ich hätte Medizin studieren können. Ich hätte alles studieren können, was ich wollte!" Schauspielerin Gabriela Burkhardt

Insgesamt 14 Frauen haben gegen die Veranstalter des sexistischen Castings Klage eingereicht. „The Case You“ ist ein Film, der gelegentlich an das didaktische Theater von Bertolt Brecht erinnert.

„Luchadores“ – Doku über Wrestlerinnen in Mexiko

Auch in „Luchadores“ – spanisch für „Kämpferinnen“ – geht es um Selbstermächtigung, um Self-Empowerment. Der Film zeigt den Alltag mehrerer Frauen in einer der härtesten Städte der Welt: Ciudad Juárez, direkt an der Grenze zu den USA. Hier regieren kriminelle Gangs und die Korruption. Morde an Frauen – also Femizide – sind an der Tagesordnung. Ein mexikanischer Reporter führt das vor allem auf den Turbokapitalismus in Zentralamerika zurück.

Er schildert den Fall einer 31-Jährigen, die in einer Montagefabrik an der nördlichen Grenze arbeitete, seit sie 15 war. „Diese Fabriken und ihre Folgen für die mexikanische Gesellschaft sind ein Ergebnis des nordamerikanischen Freihandelsabkommens“, sagt er. Als sie die Fabrik in Ciudad Juárez nachts verließ, sei sie ermordet worden. „So ergeht es vielen Frauen.“

Viele Fabrikarbeiterinnen in Juárez sind aus der Not heraus aus ländlichen Gebieten zugezogen und leben allein unter prekärsten Bedingungen. Manche von ihnen verschwinden spurlos, denn gewisse Männer betrachten sie als leichte Beute. „Luchadoras“ portraitiert nun vier Frauen, die dem brutalen Machismo in Ciudad Juárez die Stirn bieten, um zu überleben. Sie tun das auf spezielle Art: als weibliche Wrestling-Crew, die nicht nur die Leute mit Showeinlagen unterhält, sondern dabei auch Techniken der Selbstverteidigung erlernt. Auf der Bühne machen sie sich gegenseitig Mut.

„Hoch leben die Frauen!“, ruft die Ansagerin. „Los geht’s mit vier sehr, sehr starken Frauen – ich kann den Kampf kaum erwarten!“ Bei ihr sei nun eine großartige Kämpferin: Mini Sirenita. Mini Sirenita ist eine der Wrestlerinnen. Sie ist kleinwüchsig, alleinerziehende Mutter und anscheinend so gut wie jeder Situation gewachsen.

Diesen Anschein erweckt zumindest dieser faszinierende und Mut machende Film. Ob in Deutschland oder in Mexiko – viele Frauen sind bereit, sich aktiv gegen sexistische Männergewalt zu wehren. Und: Sie verlassen sich dabei nicht auf fremde Hilfe. Wie sagt eine Protagonistin aus „The Case You“ so schön? „Das nächste Mal, da hau ich dir in die Fresse!“