Neu im Kino Der Spielfilm „SAF“ erzählt spannend wie ein Krimi von der Gentrifizierung Istanbuls

Ein junges Paar lebt mitten in Istanbul. Ihr kleines Haus ist Objekt der Begierde von Immobilienspekulanten. Der deutsch-türkische Kinofilm „SAF“ zeigt schonungslos, was Gentrifizierung anrichtet – nicht nur in der Türkei.

Von Anfang an sind wir mittendrin in der Gegenwart und der Wirklichkeit der Stadt Istanbul. Aber wir sehen keine Touristenattraktionen, sondern eine gigantische Baustelle, auf der Tag und Nacht gearbeitet wird. Zwischendrin verstecken sich noch ein paar kleine Häuschen von früher, in denen die leben, die ihr Grundstück noch nicht an die Immobilieninvestoren verkauft haben. In einem davon wohnen Kamil (Erol Afşin) und Remziye (Saadet Aksoy). Sie ist schwanger und arbeitet als Hausmädchen bei einer reichen Familie, er ist auf Jobsuche. Und Kamil wird fündig. Ausgerechnet auf der Großbaustelle, die sie umgibt, soll er als Baggerfahrer anfangen, anstelle eines Syrers, der sich bei der Arbeit verletzt hat.

Der Vorarbeiter macht Kamil die Bedingungen klar: „Okay, Kamil“, sagt er. „Du wirst den Flüchtling auf dem Bagger ersetzen. Du bekommst das gleiche Geld wie er. Aber das werden wir für uns behalten, okay?“ Er zeigt Kamil, wo die Buchhaltung ist. Die kümmere sich um seine Bezahlung. „Aber erzähl niemandem von deinem Führerscheinproblem!“

Ein Film über den Tritt nach unten

Das Problem ist, dass Kamil keinen Baggerführerschein besitzt, aber aufgefordert wird, sich einen zu besorgen. Er steckt in einer doppelten Zwickmühle, denn er unterläuft auch den Tariflohn, der türkischen Bauarbeitern zusteht, wofür er von seinen Kollegen aus der Gewerkschaft angefeindet wird.

Kida Ramadan, bekannt aus der Serie „4 Blocks“ spielt im Film den aus Syrien geflüchteten Ammar. Obendrein beschimpft ihn der verletzte Syrer Ammar, der übrigens von Kida Ramadan aus der Serie „4 Blocks“ gespielt wird, er habe ihm den Job geklaut. „SAF“, was auf Deutsch so viel wie „Spinner“ bedeutet, wirft einen unbarmherzigen Blick auf den türkischen Arbeitsmarkt: Lohndumping und das Ausnutzen der Notlage von Flüchtlingen scheinen an der Tagesordnung zu sein.

Aggressionen entstehen auf allen Ebenen. Aber sie richten sich eben nicht gegen die Verantwortlichen in der Politik, sondern gegen Vertreter anderer gesellschaftlicher Gruppen, mit denen man um Arbeit und Geld konkurriert. Selten hat ein Film aus den letzten Jahren diese Kanalisierung von Frustration so deutlich gemacht. Als Kamil einen Freund um Geld für seinen Bagger-Führerschein anpumpen will, schlägt dieser stattdessen vor, den Syrer „unschädlich“ zu machen. „Wir kümmern uns um die Schwuchtel, und du behältst deinen Job“, sagt der Freund. „Diese syrischen Arschlöcher machen alles kaputt. Sie machen nur Probleme. Wir holen Mert und Serdar und machen ihn fertig. Wo finden wir das Arschloch?“

Die Opfer der neuen Wohlstandsquartiere

Die Polizei interessiert sich nicht dafür, warum Kamil (Erol Afşin) verschwunden ist. „SAF“ von Ali Vatansever bleibt auf ganzer Strecke spannend und intensiv. Nachdem der Türke Kamil und der Syrer Ammar körperlich aneinandergeraten sind, ist Kamil plötzlich verschwunden. Der Film wechselt nun in die Perspektive von Kamils Frau Remziye, die sich auf die Suche macht. Sie trifft dabei auf ignorante Polizisten, die sich kaum für den Fall interessieren.

Remziye ist eine starke Frau, sie handelt oft, statt nur zu reden. Aber das nützt ihr nichts. Irgendwann steht der reiche Bauunternehmer mit seinem Anwalt vor ihrer Tür. „Wenn Sie erlauben, würde ich Ihnen gerne helfen“, sagt er. Er wisse, was mit ihrem Mann passiert sei. Und dann wird ihr noch vermittelt, dass ihr Haus inzwischen einen riesigen Verkaufswert hat. Denn darum geht es bei der Gentrifizierung letztlich: um Wertsteigerung. Die vielen Opfer, die die Verwandlung städtischer Viertel in Wohlstandsquartiere fordert, sieht man am Ende der Architektur nicht mehr an. Aber der türkische Regisseur Ali Vatansever hat genau dort hingeschaut. Er macht sichtbar, was meist verborgen bleibt. Deshalb ist „SAF“ so ein beeindruckender Film geworden.