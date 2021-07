Neu im Kino Der Spielfilm "GLÜCK" setzt Maßstäbe in Sachen Diversität und Darstellung von Sexarbeit

„GLÜCK“ lief im Panorama der Berlinale und startet jetzt in den Kinos. Der zweite Spielfilm von Henrika Kull erzählt die Liebesgeschichte zweier Sexarbeiterinnen. Nicht nur der Filmcast macht den Film so sehenswert.

Typ junger Mick Jagger, das ist Maria: androgyn, schulterlange braune Locken, Mitte zwanzig. Sie läuft durch Berlin, eigentlich rennt sie eher. Bis sie an der Wohnung ihrer Kollegin Sascha ankommt. Mehrmals schreit sie verzweifelt deren Namen. So beginnt „GLÜCK“, der zweite Spielfilm der Regisseurin und Drehbuchautorin Henrika Kull. Er lief im Panorama der Berlinale und startet jetzt in den Kinos.

Während Sascha schon seit Jahren im Berliner Bordell „Queens“ arbeitet, ist Maria die Neue, gerade erst von Italien nach Deutschland gezogen. Im Aufenthaltsraum des Bordells treffen die beiden Frauen zum ersten Mal aufeinander. Sascha (Puppengesicht, lange blonde Haare, ungekämmt) genießt da gerade ihre Pause und hängt lethargisch auf der Couch. Maria macht sich für einen Freier fertig. Und sofort ist da eine Anziehung.

Eine kleine Überraschung für das Publikum

Eigentlich sind beide Einzelgängerinnen, und sie trennen fast zwei Jahrzehnte: Maria ist 25, Sascha 42. Und doch kommen sie einander immer näher. Der Spielfilm „GLÜCK“ zeigt sie bei ihrer Arbeit im Bordell. Wie sie sich übergriffige Idioten vom Hals halten, beim Schäkern mit Kolleginnen und wie erschöpft sie nach einem langen Arbeitstag in den Schlaf fallen. Vor allem aber erzählt der Film ihre Liebesgeschichte.

Und zwar in schönen und originellen Szenen wie dieser: Erstes Date, in einem Fischimbiss. Ein ganz eigenes Candle-Light-Dinner. Denn als Maria zu Tür herein kommt, kramt Sascha sofort in ihrer Handtasche – und holt einen altmodischen Kerzenständer heraus. Maria hat eine lila Kerze dabei. Die beiden müssen das vorher abgesprochen haben, für das Publikum ist es eine kleine Überraschung.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Glück Trailer Deutsch | German [HD]

Noch so eine Überraschung: Wie Filmemacherin Henrika Kull Zeit erzählt. Manchmal stutzt man: Hatten die Hauptfiguren nicht eben noch dicke Wintermäntel an? Kurz darauf tanzen sie nämlich leicht bekleidet auf einem sommerlichen Dorffest in Saschas Heimatort, irgendwo in Brandenburg.

Es vergehen Tage, Monate, vielleicht sogar Jahre – in denen Sascha und Maria arbeiten, sich lieben, streiten. Und obwohl in diesem Film nicht viel passiert, bleibt es spannend. Vielleicht, weil da immer eine Anspannung ist: Wird es dieses fragile Liebespaar schaffen? Oder scheitern sie? Und wenn ja, woran? An den äußeren Umständen oder an ihren inneren Abgründen?

Eine Antwort, die gut zum Manifest #ActOut passt

Vor allem aber bleibt man dran, weil Katharina Behrens und Adam Hoya, die Sascha und Maria spielen, so verdammt gut sind. Die Rolle der Maria ist Adam Hoyas erste Rolle in einem Spielfilm. Er ist Künstler, Model und war jahrelang selbst in der Sexarbeit tätig. Darüber ist der Dokumentarfilm „Searching Eva“ entstanden, durch den Filmemacherin Kull auf Hoya aufmerksam wurde. Damals nannte Adam Hoya sich noch Eva Collé, heute ist aus Eva Adam geworden. Denn Hoya ist ein trans Mann.

Dass er in „GLÜCK“ eine Frau spielt, ist für ihn kein Problem: „Theoretisch kann jeder jeden spielen – das ist Schauspielerei“, sagte er dem Tagesspiegel. Eine Antwort, die gut zum Manifest #ActOut passt, in dem 185 Schauspieler*innen Anfang des Jahres mehr Diversität im Film und auf der Bühne gefordert haben.

Was Hoya wichtig war: Dass Sexarbeit in „GLÜCK“ realistisch dargestellt wird. Gedreht wurde in einem echten Berliner Bordell, bei laufendem Betrieb. Die Regisseurin und Drehbuchautorin Henrika Kull hatte dort zuvor zu Recherchezwecken der Hausdame assistiert.

Anders als bei der Schein-Doku „Lovemobil“ von Elke Margarete Lehrenkrauss, die sich als Fälschung mit Schauspielerinnen und Laiendarstellern entpuppte, ist dem Publikum jedoch jederzeit klar: Das ist Fiktion – wenngleich die Grenzen zur Realität fließend sind.

Auch in dieser Szene: Maria vertraut Sascha eines ihrer Gedichte an, die sie bei jeder Gelegenheit in ein dickes Notizbuch schreibt. Es handelt von Weiblichkeit als Gefängnis, Trotz und Subversion. Adam Hoya hat es selbst geschrieben:

"Ein Bastard und ein Verbrecher – In die Weiblichkeit verbannt – Sie nennen es ‚Frausein‘ – Doch meint es die Werkzeuge des Meisters – Denn die Wahrheit ist – Die Waffen, mit denen man sie tötet – Haben sie selbst gebaut" Maria alias Adam Hoya