Kings of Convenience im Interview "Was man sehr stark empfindet, kann einen sehr leicht verletzen"

"Quiet is the new loud" war Anfang der Nullerjahre ihr Slogan für ihren zarten Indiefolk. Nun ist das Duo nach über 10 Jahren zurück mit der neuen Platte "Peace or Love". Wir haben mit ihnen über die Liebe gesprochen, darüber, welchen Einfluss Bossa Nova auf ihre Musik hat und warum wir heute Musik ganz anders hören als noch vor 20 Jahren.

Zündfunk: Toll, dass ihr zurück seid. Wie kamt ihr darauf, wieder zusammen zu arbeiten für ein Comeback?

Eirik Glambek Bøe: Die Wahrheit ist: Wir haben eigentlich nie aufgehört, zusammen zu arbeiten. Das ist die langweilige Wahrheit. 2012, als ich "Rocky Trail" geschrieben habe, war das eine Einladung an Erlend, an Bord zu kommen und langsam an einem neuen Album zu arbeiten. Es hat aber natürlich eine lange Zeit gebraucht, damit fertig zu werden.

Das Album heißt "Peace or Love". Das hört sich so an, als wären die zwei Worte Gegensätze. Warum muss man sich zwischen Frieden und Liebe entscheiden?

Eirik Glambek Bøe: Manchmal formt Sprache unsere Gedanken und manchmal sind unsere Gedanken falsch. Manchmal im Leben kommt man an einen Punkt, an dem es heißt: Entweder oder. Es ist sehr selten, dass man beides gleichzeitig im Leben hat. Liebe ist dynamisch und eine Kraft, die die Dinge verändert. Und das schließt Frieden aus, was in meiner Vorstellung mehr mit Stabilität und Vorhersehbarkeit zu tun hat.

Erlend Øye: Und was bedeutet Liebe überhaupt? Es gibt so viele Antworten darauf. Liebe ist etwas, das man sehr stark empfindet. Und was man sehr stark empfindet, kann einen sehr leicht verletzen und dann hat man natürlich keinen Frieden. Und wenn man Frieden hat, hat man vielleicht keine sehr starken Gefühle. Das Album möchte einen Anstoß geben, darüber zu reden.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Kings Of Convenience - Rocky Trail

Ihr wurdet sehr oft mit Simon and Garfunkel verglichen. Aber auf dem Album hört man auch viel Bossa Nova. Seid ihr Fans von Musikern wie João Gilberto zum Beispiel?

Eirik Glambek Bøe: Ja, João Gilberto war sehr wichtig für mich als Gitarristen. Die Idee, dass man rhythmische Musik ohne Schlagzeug oder Percussion spielen kann, was für mich die Essenz von Bossa Nova ist, war eine sehr wichtige Inspiration für mich. Wir haben versucht rythmische Musik zu machen und kein Schlagzeug, keine Percussion zu benutzen.

Die Songtexte von Bossa Nova sind sehr melodramatisch, sehr melancholisch. Habt ihr euch auch daran orientiert?

Eirik Glambek Bøe: Ja, das mögen sie sehr gerne, dieses Gefühl zwischen traurig und glücklich, melodische, fröhliche Melodien und gleichzeitig geht es um gebrochene Herzen und zerbrochene Träume. Das ist dem, was wir gemacht haben, schon sehr ähnlich.

Eure Platte "Quiet Is The New Loud" habt ihr vor 20 Jahren aufgenommen. Was findet ihr, hat sich in der Musikindustrie seitdem verändert?

Erlend Øye: Es war eine ganz andere Zeit. Es gab noch viele tolle Studios in der Musikindustrie. Das Label, bei dem wir waren, hat wirklich gut zu uns gepasst. Jetzt ist es eine sehr eigenartige Musikwelt geworden. Wir haben das Gefühl, wir sitzen im Dunklen und suchen nach einer Nadel im Heuhaufen. Wie bewirbt man heute seine Musik? Ich weiß es nicht und niemand kann dir sagen wie.

Eirik Glambek Bøe: Das stimmt. Was heute noch ganz anders ist, sind die Studios. Früher, als man mit aufgenommener Musik noch Geld machen konnte, gab es tolle Studios mit toller Technik. Wir fanden es jetzt sehr schwer auch nur gute Räume zu finden, richtige Studios, in denen man gute Aufnahmen machen kann. Deswegen haben wir am Ende viele der Songs einfach zu Hause aufgenommen und natürlich beeinflusst das, wie die Platte klingt.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Fever

Was haltet ihr von der neuen Art Musik zu hören, in der viele Menschen keine Alben mehr hören, sondern sich einfach Playlisten anhören? Habt ihr euer aktuelles Album noch wie früher konzipiert, mit einer eigenen Dramaturgie zum Beispiel?

Eirik Glambek Bøe: Ja, wir haben viel Zeit damit verbracht, die Reihenfolge der Songs zu diskutieren. Es ist komisch zu wissen, dass die meisten Menschen sich nur einzelne Songs anhören werden, in einer willkürlichen Reihenfolge. Das ist etwas traurig, weil wir sehr viel Arbeit investieren, um daraus ein stimmiges Ganzes zu machen mit einem dramatischen Spannungsbogen. Und der letzte Song ist immer sehr wichtig für uns auf einem Album. Wir haben sehr lange darüber diskutiert, welcher Song der letzte sein sollte.

Wie geht es jetzt weiter mit den Kings of Convenience? Plant ihr eine Tour?