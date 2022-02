"I'm Not Sorry, I Was Just Being Me" King Hannah liefern eine Platte ohne Hits - mit intensiven Songs zwischen Grunge und Americana

Der Name war ein Akt des Empowerments

King Hannah geht klar mit sich selbst ins Gericht

Zwischen Grunge und Americana

In Interviews erwähnen King Hannah als Inspiration aber auch Portishead und die Krautrock-Helden von Can: "Wir haben versucht ein Album abzuliefern, das wir mögen und auf das wir richtig stolz sein können. Mit so wenig Kompromissen wie möglich. Als Titel für die Platte haben wir einen ganzen Satz gewählt: 'I’m Not Sorry, I Was Just Being Me', also 'Es Tut Mir Nicht Leid, Ich War Nur Ich Selbst'. Das haben wir auch schon bei der EP vor dem Album so gemacht, die hieß 'Tell Me Your Mind I´ll Tell You Mine', also 'Sag Mir Deine Meinung und Ich Sage Dir Meine'. So ein Satz ist, glaube ich, ein guter Beginn für eine Unterhaltung mit der Person, die die Platte anhört."