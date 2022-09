"Ali" Vieux Farka Tourè feiert seinen Vater und Wüstenrocker Ali - zusammen mit dem texanischen Trio Khruangbin

Am Horizont glitzert eine Oase, der Sand bewegt sich leicht, die Wüste flirrt und blubbert. Vom magischen „Savanne“ , dem Eröffnungsstück auf „Ali“, wird man hineingezogen in die unendlichen Weiten der Sahara. "Savanne" ist von Ali Farka Tourés gleichnamigen Album von 2006. Kurz vor seinem Tod. In dem Song beklagt er das Los seiner Schwestern und Brüder in der afrikanischen Diaspora, die in miesen Jobs ausgebeutet werden. Und kritisiert scharf die westliche Einmischung in die Probleme Malis und anderer afrikanischer Konflikte. Vieux Farka Touré interpretiert die Musik seines weltberühmten Vaters nun zusammen mit dem texanischen Psychedelic-Trio Khruangbin. Er tritt damit aus dem Schatten seines übermächtigen Vaters. Khruangbin würzen den „Desert-Blues“ mit Dub, Cajun und Zydeco und köcheln „Ali“ in Zeitlupe zu einem exquisiten Ohrenschmaus.